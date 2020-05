Miliardy z ZUS na zasiłki opiekuńcze – bezprecedensowa pomoc rodzinom

Ok. 12 mld zł to kwota, którą ZUS przeznaczy na zasiłki opiekuńcze dla rodziców, aby w dobie pandemii mogli zajmować się swoimi dziećmi. To wielkość i okres takiego wsparcia bezprecedensowe na skalę europejską. Gdy zostanie rozliczone ZUS będzie występował o zwrot do budżetu państwa - informowała w dzisiejszym Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Prezes ZUS zaznaczyła, że wchodząca właśnie w życie Tarcza Antykryzysowa 3.0 jeszcze poszerza zakres zwolnień ze składek na ZUS i dotyczy przedsiębiorców, którzy przekroczyli przychód 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Jednak zaproponowaliśmy też nowatorskie podejście, żeby spojrzeć na wysokość dochodów firm (…). Popatrzyliśmy na pierwszy próg dochodowy w PIT ustalony na ponad 85 tys., podzieliliśmy go na 12 miesięcy i zaproponowaliśmy żeby dochód uprawniający do zwolnienia ze składek nie przekroczył 7 tys. z w lutym (…). Szacujemy, że od 100 tys. do 200 tys. podmiotów z tego skorzysta, a koszty wyniosą ok. 500 mln zł – wyjaśniała prof. Gertruda Uścińska dodając, że nowe zwolnienie dotyczy kwietnia i maja.

Poinformowała też, że rząd przychylił się do licznych postulatów środowisk opiniotwórczych i korzystających z tzw. ulgi na strat, które płacą jedynie składkę zdrowotną i występowały o zwolnienie z niej na czas pandemii. I właśnie zostało to wprowadzone w odniesieniu do kwietnia i maja.

Jeżeli ktoś zapłaci składkę, a ma prawo do zwolnienia, to zachowania zostaje też zasada, że otrzyma jej zwrot. Zostało to ujednolicone – mówiła prezes ZUS. Zaznaczyła, że ZUS stara się również jeszcze przed terminami zapłaty składek rozliczać ewentualne nadpłaty.

Kolejnym wsparciem realizowanym przez ZUS, o którym mówiła w Wywiadzie Gospodarczym prof. Gertruda Uścińska są zasiłki opiekuńcze dla dzieci.

To nowe dodatkowe zadanie dla ZUS. Przepisy przewidujące je obowiązują już od 8 marca, potem były rozszerzane na kolejne okresy zasiłkowe i na kolejne grupy osób, którym zasiłek opiekuńczy przysługuje (…). Został on rozszerzony np. na nianie. Jeżeli nie mogą one sprawować opieki nad dzieckiem, to rodzicom zasiłek przysługuje (…). W sumie od 14 marca do 1 czerwca zasiłki opiekuńcze mamy 85 dni. Jest niespotykane w innych państwach europejskich żeby przez tyle dni gwarantować rodzicom płatną opiekę nad dziećmi do lat 8. – mówiła prof. Gertuda Uścińska.

Przypomniała, że jest to jednak szczególne uprawnienie, które nie przysługuje jeśli jedno z rodziców jest np. w ogóle nie pracuje czy jest na urlopie macierzyńskim. - Tylko 2 tygodnie wypłaty zasiłków opiekuńczych to 1,7 mld zł a mym 7 takich okresów, to bardzo wysokie koszty – zaznaczyła prezes ZUS.

Dlatego podkreśliła, że pobór zasiłków będzie kontrolowany. Nie może opierać się tylko na zasadzie zaufania do obywatela, choć jest to kwestia kluczowa w obecnej sytuacji, gdy składa się jedynie oświadczenia.

Wydajemy przecież pieniądze publiczne i żadna sytuacja nie zwalnia nas z takiej kontroli – stwierdziła prof. Gertruda Uścińska.

Poinformowała też, że w marcu o 36 proc. wzrosła w stosunku do lutego liczba zasiłków chorobowych, ale już teraz spada i w zasadzie jest podobna jak standardowo w tym okresie roku. Za kwiecień było to 1,6 mln zwolnień, podobnie w maju. Większość zwolnień biorą kobiety, osoby między 30. a 35. rokiem życia.

Anna Grabowska