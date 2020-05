Czy połowa informacji w internecie to kłamstwa? (WIDEO)

Czy połowa informacji w internecie to kłamstwa? Po co w XXI wieku tworzone są fake newsy, zwłaszcza w społeczeństwach zachodnich? Gościem Maksymiliana Wysockiego w Wywiadzie Gospodarczym był Juliusz Brzostek, dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa w NASK.

Amerykańscy badacze przeprowadzili niedawno analizę, z której wynika, że wśród 200 milionów wpisów na Twitterze nt. pandemii koronawirusa 45 proc. z nich zostało stworzonych przez konta rozsiewające dezinformację. Jedna z autorek wprost zaznaczyła, że to wygląda jak system propagandy tworzony głównie przez chińskie i rosyjskie wywiady.

Te badania niejako potwierdzają to co widzimy korzystając z internetu. Obserwując media społecznościowe, które stały się płaszczyzną wymiany myśli i poglądów, widzimy że swoboda wypowiedzi prowadzi również do tego, że na masową skalę produkowane są przekazy, które mogą kształtować opinie szerszego grona ludzi. Trudno mi powiedzieć jaka to skala. Ale pewnie jest to blisko tych 50 proc. 200 milionów wpisów to dość reprezentantywna próbka - podkreślił Brzostek.