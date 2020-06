W jakim stanie są finanse publiczne w Polsce? (Wideo)

Przedsiębiorcy walczą o to, aby utrzymywać, a najlepiej jeszcze poprawiać wyniki ich firm, mimo wciąż trwającej pandemii koronawirusa. Jednocześnie resort finansów zmaga się z trudną sytuacją w postaci nagłych wydatków na takie projekty jak Tarcza Antykryzysowa czy Tarcza Finansowa. W jakim stanie są zatem finanse publiczne w Polsce? Między innymi na to pytanie odpowiada minister finansów Tadeusz Kościński w Wywiadzie Gospodarczym.

Resort zapowiadał już, że odpowiedzią na aktualną sytuację będzie także chociażby nowelizacja budżetu. Czego można się w niej spodziewać?

Pilnujemy nadal finansów publicznych. Przypominam, że na koniec roku dług publiczny był na niskim poziomie,. 43,8 proc. PKB. W ciągu kilku lat spadł o prawie osiem procent. Mieliśmy dobry punkt startowy. Nie było też deficytu, budżet państwa był na poziomie zbilansowanym. Nikt z nas nie spodziewał się, że będzie pandemia i nastąpi taki kryzys. Wszyscy są pewnie świadomi, że musimy budżet nowelizować, z kilku powodów. Dużo pieniędzy wykorzystujemy, by ratować miejsca pracy. Żeby przedsiębiorstwa mogły przetrwać. Mam nadzieję, że jesteśmy w jego końcowej fazie. Potrzeba dużo pieniędzy, żeby rozkręcić polską gospodarkę. Dlaczego mowa o końcu czerwca lub początku lipca? Przypominam, że przedłużyliśmy rozliczenia podatkowe do końca maja. Tąpnięcie gospodarki spowodowało, że część podatków nie będzie w ogóle zapłaconych. Musimy poczekać jeszcze kilka tygodni i będziemy wiedzieli ile pieniędzy będzie przesuniętych z podatków. To nam da podstawę do kalkulacji jak będziemy mogli skonsumować budżet w drugiej połowie roku i zadbać o bezpieczeństwo - mówił Tadeusz Kościński.