WYWIAD GOSPODARCZY: Kiedy pojedziemy autobusem na gaz?

Gościem Macieja Wośko był Marcin Szczudło, wiceprezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Obrót Detaliczny

Wracamy dzisiaj do tematu, który może odmienić to w jaki sposób się dzisiaj poruszamy po naszych drogach - do gazomobilności. Wykorzystanie gazu ziemnego w postaci sprzężonej czyli CNG i skroplonego gazu ziemnego LNG to jedna z metod szybkiej poprawy jakości powietrza. PGNiG OD, również stawia na rozwój gazomobilności, dowodem na to jest plan budowy dodatkowych 38 stacji tankowania gazu już w przyszłym roku.

Od kilku lat staramy się konsekwentnie rozwijać ten rynek, bo jako Polska jesteśmy daleko w tyle za krajami europejskimi. Gaz jest jednym z tych rozwiązań, który ma w naszym kraju wprowadzić wprowadzić „ekologiczny transport”. Pierwsza faza rozwoju rynku była około 10 lat temu. Wprowadzenie akcyzy na te paliwa po około 3 latach spowodowało całkowite zahamowanie dalszego rozwoju rynku a nawet wycofywanie się niektórych firm. Rok temu akcyza została zniesiona i od tego czasu my rozwijamy ten rynek. Promujemy, przekonujemy firmy transportowe i klientów że jest to rozwiązanie ekologiczne i opłacalne finansowo - mówi Marcin Szczudło.

Jak twierdzi wiceprezes, w ciągu dwóch lat udało się rozruszać rynek i doszliśmy do etapu, gdzie co czwarty autobus kupiony przez polskie miasta był autobusem zasilanym gazem. Dane za pierwszy kwartał tego roku pokazują już, że co trzeci nowo kupowany autobus jest zasilany gazem, więc nie jest to już rozwiązanie niszowe, tylko coraz bardziej popularne.

Z punktu widzenia firm transportowych kluczowe są ceny zakupu autobusów, a drugim elementem jest cena paliwa. Koszt zakupu autobusu zasilanego gazem jest zaledwie o 10 proc. wyższy od zasilanego tradycyjnym paliwem. Dodatkowo w tym roku ruszą dofinansowania do zakupów pojazdów niskoemisyjnych, które mają pokryć tą różnicę w cenie. Decydującym są jednak oszczędności na paliwie, które sięgają 20 proc. W Warszawie jeździ już 200 autobusów gazowych a oszczędności na paliwie sięgają milionów. Autobusy te mają zasięg porównywalny z zasilanymi olejem napędowym, a dwukrotnie wyższy niż autobusy elektryczne - mówi wiceprezes PGNiG OD.

Kolejne samorządy decydują się na zamianę autobusów na takie zasilane gazem. Szacuje się że do 2023 roku po ulicach polskich miast będzie jeździć 1500 autobusów zasilanych gazem CNG lub LNG. Jest to rynek dla PGNiG OD na dostarczanie. Technologia jest dojrzała, ostatnim elementem jest dostępność stacji tankowania, które zgodnie z ustawą pobuduje spółka dystrybucyjna - Polska Spółka Gazownictwa a PGNiG OD będzie operatorem tych stacji.

Polska ma bardzo duży potencjał, bo mówimy o autobusach miejskich, ale coraz częściej gazem zasilane są pojazdy komunalna jak np. śmieciarki. Jeśli chodzi o LNG duży potencjał ma także transport ciężki, także ten międzynarodowy, jako duży gracz na rynku europejskim. Tu oszczędności na paliwie sięgają nawet 30-40 proc.. Dodatkowym atutem jest np. to, że Niemcy znieśli opłaty autostradowe dla ciężarówek zasilanych takim paliwem. Jako grupa chcemy rozwijać ten rynek, chcemy by stacji przybywało, by tych aut przybywało, by nie zostać w tyle za resztą europy. W ten sposób, jako spółka Skarbu Państwa włączamy się w realizację polityki rządu w walce o czyste powietrze - dodaje Szczudło.

W wywiadzie dowiesz się o tym co jeszcze oferuje PGNiG OD jak np. bunkrowanie statków paliwem LNG, współpracy z Lotosem i portami w Gdyni, Gdańsku, Świnoujściu i Szczecinie oraz inwestycjach w infrastrukturę. Cały wywiad dostępny tu:

mk