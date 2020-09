Gospodarka nie podlega ryzyku drugiego lockdownu (video)

Patkowski: Kluczowy dla ministerstwa finansów kierunek działania to powrót do długu i deficytu budżetowego mieszczących się w przedziale 60% i 3%

Gościem Macieja Wośko, red. naczelnego „Gazety Bankowej” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu był wiceminister finansów Piotr Patkowski

Wiceminister Patkowski: Dzisiaj nie mówimy o tym, ile osób straciło życie przez koronawirusa, tylko mówimy o tym, że na szczęście tego koronawirusa udało nam się pokonać w początkowym etapie. Natomiast te problemy gospodarcze, które mięliśmy, były pochodną takiej a nie innej taktyki. Dziś jesteśmy o te kilka miesięcy mądrzejsi i dzięki temu już wiemy, że takiego lockdownu najprawdopodobniej wdrażać nie będziemy musieli. Mamy przygotowaną taktykę, wiemy jak sobie z tym radzić. Też służba zdrowia sobie wypracowała taktykę ewentualnego radzenia sobie z kolejnym dynamicznym wzrostem zakażeń.

Także dziś jesteśmy już o te kilka miesięcy mądrzejsi i dzięki temu nasza gospodarka już nie podlega ryzyku drugiego lockdownu. Wiosną musieliśmy obrać taką taktykę – nie wiedzieliśmy z czym się mierzymy.

Maciej Wośko zwrócił uwagę, że rząd zaczął ten rok w bardzo dobrych nastrojach, ze zrównoważonym budżetem, lecz obecnie nowelizacja budżetu przewiduje ponad 100 mld zł deficytu i to są koszty poniesione na walkę z kryzysem covidowym.

W odpowiedzi na pytanie, czy są szanse w dającej się przewidzieć perspektywie na ten zrównoważony budżet, z którego cieszyliśmy się jeszcze w grudniu, Patkowski zgodził się, że zadłużenie jest obecnie wysokie, i to praktycznie każdego kraju, który zmierzył się z kryzysem wywołanym przez covid. Wiceminister finansów jednocześnie przypomniał o „dwóch świętościach” zarówno dla Unii Europejskiej, jak i ekonomistów, tj. relacji długu publicznego i deficytu budżetowego do PKB, mieszczących się w przedziale 60% i 3%, i stwierdził, że powinniśmy niedługo do tych wielkości powrócić i że taki kierunek działania jest obecnie dla ministerstwa finansów kluczowy.

