Zagórski: zdaliśmy lekcję z cyfryzacji (Video)

minister cyfryzacji, który był gościem Stanisława Koczota w programie Wywiad Gospodarczy

Minister Cyfryzacji w trakcie wywiadu oceniał czy pandemia przyśpieszyła cyfryzację biznesu oraz czy infrastruktura w Polsce pozytywnie przeszła większe obciążenia sieci.

Zarówno przedsiębiorcy, obywatele jak i administracja zdali lekcję z cyfryzacji. Infrastruktura była przygotowana dobrze. Trzeba pamiętać, że pandemia zastała nas w momencie rozbudowywania infrastruktury. Zgodnie z naszym planem chcemy do końca 2025 roku przyłączyć wszystkie budynki w Polsce do sieci światłowodowej. Natomiast w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji projektu wartego łącznie około 8 mld zł. Ma przynieść bezpośrednio podłączenie 2 milionów gospodarstw domowych do pasma. Stan zaawansowania jest w okolicach 70 proc., a zaczynaliśmy około trzy lata temu - zauważa szef resortu.