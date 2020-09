Czy Polacy przekonali się do e-usług?

Pandemia nie ustępuje – codziennie kilkaset nowych zakażeń w kraju nam o tym przypomina. Czy Polacy w dobie koronawirusa przekonali się do usług świadczonych przez internet i do e-administracji - mówił o tym w Wywiadzie Gospodarczym na antenie Telewizji wPolsce.pl – Mark Zagórski, minister Cyfryzacji.

Przez kilka miesięcy życie Polaków przeniosło się do internetu: zdalna praca, zdalna edukacja, internetowy kontakt z bliskimi i przyjaciółmi. Ta sytuacja się zmienia, jednak uruchomiony w marcu i działający do dziś portal GOV.pl/koronawirus nadal zapewnia bardzo istotny dostępu do informacji na temat rozwoju epidemii.

W okresie największych obostrzeń, które były wprowadzone, w czasie najbardziej restrykcyjnego lockdownu strona na portalu gov.pl o koronawirusie była głównym kanałem przekazywania informacji do obywateli, z którego też najchętniej oni korzystali. Tylko w marcu 26 mln Polaków odwiedziło ten portal przynajmniej jeden raz. Można przyjąć, że praktycznie wszyscy dorośli Polacy, którzy korzystają z internetu weszli na tę stronę.

To zresztą w dalszym ciągu bardzo ważny kanał komunikacji i przekazywanych informacji.

Oprócz strony o koronawirusie mieliśmy zakładkę – zdalne lekcje, gdzie były przygotowane materiały dla nauczycieli i uczniów. Była też możliwość składania wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej przez przedsiębiorców, również za pośrednictwem tego portalu – podkreśla Marek Zagórski.

Narzędzie, przygotowywane przez kilka lat – bardzo dobrze sprawdziło się właśnie w czasie koronawirusa.

Co ważne sam portal - gov.pl nadal będzie – bardzo istotny i rozwijany, bo zaprojektowany został, jako brama do całej administracji.

Pandemia sprawia, że zainteresowanie różnymi informacjami na temat koronawirusa było i jest bardzo duże – jednak to tylko część projektu.

Gość programu podkreślał wagę współpracę z szeroko rozumianą służbą zdrowia i udzielane wsparcie dla inspekcji sanitarnej i samych inspektorów.

Zostały też wprowadzone ważne aplikacje związane z epidemią koronawirusa. Aplikacja Kwarantanna Domowa – od 1 kwietnia 2020 jest obligatoryjna dla wszystkich osób objętych obowiązkową kwarantanną domową.

Kilkaset tysięcy Polaków skorzystało z tej aplikacji i nadal z niej korzysta – mówi minister .

Powstała też pełna wersja aplikacji Stop Covid ProteGO Safe, która powiadamia o kontakcie z koronawirusem.

Ta aplikacja ma inny cel, jest nieobowiązkowa – to osobisty środek ochrony osobistej. Ta aplikacja zapisuje historię naszych kontaktów z innymi osobami posiadającymi taką aplikację, w sposób całkowicie anonimowy. Te informacje są zapisywane tylko na naszym smartfonie – wyjaśnia min. Marek Zagórski.

Jeśli ktoś okaże się zakażony, ta informacja również z w sposób całkowicie anonimowy będzie przekazana innym użytkownikom.

Dzięki temu w wyraźny sposób jesteśmy w stanie ograniczyć tempo rozprzestrzeniani się koronawirusa.

Najważniejsza jest bowiem szyba informacja o osobach, które stanowić mogą ryzyko i izolacja tych osób.

Ona jest skuteczna jeśli kilkadziesiąt proc. społeczeństwa z niej korzysta. W tej chwili z tej aplikacji korzysta ok. 800 tys. osób. I to jest jęsli chodzi o nasze oczekiwania zdecydowanie za mało. Takie same narzędzia są wprowadzone w wielu innych krajach UE. – Dla przykładu w Niemczech już 20 mln. osób z niej korzysta.

Polacy na pewno częściej niż było to do tej pory korzystają z e-usług. Ostatnie miesiące sprzyjały zainteresowaniu Polaków e-usługami. Czy teraz w większym stopniu załatwiamy sprawy urzędowe przez internet?

Jeśli chodzi o profil zaufany, to tylko w tym roku ponad 3 mln. osób założyło profil zaufany – mamy 8 mln. użytkowników. A to jest najważniejszy wskaźnik zaawansowanego korzystania z e-administracji. Bardzo jesteśmy z tego zadowoleni – mówił minister Zagórski. Ostatnie dwa lata to czas, w którym bardzo intensywnie przyrasta liczba osób korzystających z e-administracji i profilu zaufanego.

To z jednej strony oznacza, ze Polacy przekonali się do e-administracji, a z drugiej, że ta oferta usług jest znacznie bogatsza.

Gość programu przypomniał, że w 2015 roku tych użytkowników było niespełna 800 tysięcy.

Cała rozmowa: ttps://www.youtube.com/watch?v=aVIWqmGI5-E

