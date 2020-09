Kogo w czasie pandemii poszukują firmy rekrutacyjne?

Firmy rekrutacyjne dysponują najbardziej aktualnymi informacjami na temat braków kadrowych i tego, kogo naprawdę poszukają firmy – dlatego, że pracodawcy, którzy nie mogą poradzić sobie z samodzielnym znalezieniem pracowników – wynajmują wyspecjalizowane agencje. O poszukiwanych specjalistach na rynku pracy w czasie pandemii i sytuacji młodych osób w dobie koronakryzysu mówił w Wywiadzie Gospodarczym Bartłomiej Piwnicki, dyrektor zarządzający firmą rekrutacyjną UBP Consulting.

Kogo dziś naprawdę poszukują headhunterzy, tzw. „łowcy głów”?

To co na pewno zmieniło się w branży rekrutacyjnej, to duża liczba nowych zapytań związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstw – szczególnie dotyczy to branży finansowej, a także wsparcia sprzedaży czyli centrów usług wspólnych. Widzimy wyraźny przyrost zainteresowania na wysokiej klasy specjalistów IT, architektów systemów i doświadczonych programistów oraz project menedżerów – mówi gość programu.

Firmy już wcześniej sygnalizowały transformację cyfrową, która miała nastąpić w ciągu 4-5 lat.

Jednak teraz słyszę, że te zmiany zostały wprowadzone nie w ciągu 4-5 lat, ale w ciągu 3-4 miesięcy – mówi Bartłomiej Piwnicki.

Przypomina, że headhunterzy w głównej mierze zajmują się wyszukiwaniem na rynku specjalistów i menedżerów, którzy nie poszukają pracy,bo ją mają, ale są ewentualnie gotowi na ciekawe propozycje zatrudnienia.

W tej chwili jest duże zapotrzebowanie na menedżerów średniego szczebla trzydziestolatków, którzy są w stanie wprowadzić do przedsiębiorstw zmiany, nowe strategie i to w ciągu nie kilku lat, ale miesięcy. Mamy firmy pracujące zdalnie, bo ich centrale na Zachodzie nie wyobrażają sobie powrotu do biur nawet do końca roku. Tam potrzebne są osoby, które będą potrafiły wdrożyć zasady nie tylko zdalnej pracy, ale i zdalnego kontaktu z klientami czy bezpiecznego zarządzania dokumentacją.

Międzynarodowa Organizacja Pracy już zakwalifikowała młodych pracowników do 25 roku życia – jako pokolenia lockdown. Wiele osób, które pracowały i uczyły się jednocześnie zostało w czasach pandemii pozbawione pracy. Warto też zwrócić uwagę, że nie wszystkim odpowiada kształcenie zdalne – buntują się przeciwko takiemu podejściu do edukacji.

Studenci uczelni wyższych Hiszpanii przeprowadzili w połowie września trzydniowy strajk generalny na terenie całego kraju. Głównym postulatem protestujących jest poprawa warunków sanitarnych oraz edukacyjnych na publicznych uniwersytetach i politechnikach w dobie koronawirusa. Nie chcą zajęć zdalnych - wirtualnych, mówią o ich słabym poziomie. Chcą małych grup do 15 osób, środków dezynfekcyjnych, masek. Protestujący domagają się zwiększenia o 33 proc. liczby pracowników naukowych oraz psychologów i pracowników sprzątających w celu przeciwdziałania zakażeniom na uczelniach wyższych.

W Polsce niebawem również rozpocznie się nowy rok akademicki.

A w jaki sposób zmieniają się płace w Polsce? Obecnie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w sierpniu 2020 r wyniosło 5 337,65 zł.

Cześć firm stara się dziś nie płacić pracownikom tak dużo jaki kiedyś. Z różnym skutkiem – wiele zależy od branż. W IT mamy natomiast wzrost płac i to o kilka tysięcy złotych. Wynika to z dynamicznych zmian cyfrowych zachodzących w firmach.

Poza branżą IT – bardzo wielki popyt jest dziś również na specjalistów z obszaru e-commerce. Zarówno pod kątem marketingu jak i sprzedaży. Do tego nadal i to pomimo pandemii są potrzebni fachowcy sprzedażowi.

Bardzo dobrze radzi sobie branża grzewcza, wentylacyjna, która przeżywa boom, czy branża agro, która nie ucierpiała w ostatnich miesiącach. Tam płace będą rosły, bo brakuje ludzi do pracy – podkreśla Bartłomiej Piwnicki.

Cała rozmowa:

