WIDEO. Komu ma służyć 5G?

Dlaczego w ogóle mamy się przejmować losem Huawei w Polsce? Czy firma ta ma tak duże znaczenie na naszym rynku? Jak twierdzi przedstawiciel Huawei, losem tej firmy należy się przejmować tak samo, jak losem wszystkich firm, które nie unikają płacenia podatków w Polsce i tu inwestują. Ale wobec tak wielu kontrowersji, także wokół nowej propozycji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i szacowanych, miliardowych kosztach jej wdrożenia, by dopiero potem zacząć temat budowy 5G od nowa, trzeba postawić pytanie: komu naprawdę ma służyć budowa sieci 5G?

Firma Hauwei działa w Polsce od 16 lat. Budowała tu infrastrukturę dla większości sieci telekomunikacyjnych. Około 60 proc. masztów telekomunikacyjnych, używanych obecnie w Polsce, to maszty firmy Huawei. Jak zaznacza Ryszard Hordyński, firma też wspiera szereg uczelni i programów edukacyjnych oraz płaci w Polsce podatki. Dwie telefoniczne rozmowy na trzy Polaków są prowadzone z wykorzystaniem urządzeń od Huawei.

CZYTAJ TEŻ: Banknot warty fortunę? Tak ale…

Polacy cenią sobie wolność, praworządność i sprawiedliwość. Adresować te kwestie na polu cyberbezpieczeństwa nowopowstającej infrastruktury 5G miała być ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Tymczasem wielu ekspertów, jak i sam Huawei, podnoszą, że sprawiedliwa ona nie jest. Projekt ustawy nadal jest konsultowany. Koniec konsultacji zaplanowany jest na 6 października.

To skomplikowany problem i składa się z szeregu różnych warstw. Sama ustawa, jako taka, jest na pewno bardzo potrzebna i myślę, że wszyscy jak jeden mąż się w tym zgadzamy. Poziom cyberbezpieczeństwa powinien rosnąć i jest ważny dla wszystkich Polaków i całego państwa. Natomiast ustawa, której założeniem było to, by ten poziom zwiększać, faktycznie skupia się na politycznych, niemierzalnych, nieobiektywnych i mało transparentnych kryteriach. Użyta w sposób tendencyjny może prowadzić do wykluczenia różnych podmiotów z rynku i miedzy innymi takim podmiotem może być nasza firma – ocenia Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

CZYTAJ TEŻ: Premier: realnie i sukcesywnie obniżamy podatki

W ustawie o KSC znajduje się m.in. takie kryterium oceny cyberbezpieczeństwa podmiotu, jak: czy państwo, z którego pochodzi dany dostawca, przestrzega praw człowieka.

Prawa człowieka są bardzo ważne i tu się wszyscy zgadzamy, ale jako Huawei Polska działamy w Polsce na bazie polskiego prawa. Nie do końca też rozumiem, dlaczego mielibyśmy odpowiadać za to, co się dzieje w państwie pochodzenia naszej firmy. Tak samo kwestie związane ze strukturą właścicielską firmy, ciężko powiedzieć, czy lepsza jest spółka z o.o., czy spółka inna. Działamy w ramach polskiego KRS, tak jak szereg innych firm. Też nie wiem w jaki sposób miałoby to wpływać na poziom polskiego cyberbezpieczeństwa – komentuje Ryszard Hordyński. – Ale! Kto będzie te kryteria oceniał? Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa, czyli pan premier, szefowie służb oraz pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa, w tym momencie to minister Zagórski i to kolegium w praktyce nie jest ekspertem od cyberbezpieczeństwa, a będzie oceniać, czy ktoś spełnia te zasady, czy nie. Myślę, że to w żaden sposób nie poprawi poziomu cyberbezpieczeństwa w Polsce, jedynie narazi Polskę na ogromne koszty i pewne zacofanie cyfrowe.