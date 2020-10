WIDEO Polska może być tenisową potęgą? Po tych zmianach tak

Czy Polska może stać się tenisową potęgą? Jak rozwija się tenis w Polsce? Wiele trzeba było poprawić, jednak po ostatnich zmianach oraz sukcesowi Igi Świątek sprawy dosłownie wystrzeliły w dobrym kierunku. Na szczęście wicepremier Piotr Gliński nie odbił piłeczki, jak to zrobił to ze stratą dla Warszawy Rafał Trzaskowski. Gościem Wywiadu Gospodarczego był Mirosław Skrzypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego

Wywiad z prezesem Skrzypczyńskim, który opublikowaliśmy w zeszły piątek na portalu wGospodarce.pl cieszył się dużą popularnością. Z przedstawicielami Polskiego Związku Tenisowego spotkał się we wtorek Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Bardzo się cieszymy z tego spotkania, ponieważ osoba pana premiera to też gwarant dobrej jakości w polskim sporcie. Przede wszystkim rozmawialiśmy o finansowaniu sportu, w tym naszej dyscypliny, tenisa, ale również rozmawialiśmy o infrastrukturze. Infrastruktura tenisowa istnieje, natomiast, jak państwo wiecie, ona nie wygląda najlepiej – mówi Mirosław Skrzypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego. – Rozmawialiśmy o infrastrukturze na poziomie światowym, czyli odchodzeniu od tych naszych tradycyjnych balonów, pod którymi nie wypada już dzisiaj uprawiać sportu wyczynowego, ze względu na jakość tego zadaszenia. (…) Musi być zaplecze, musi być szatnia, tego nie można robić w warunkach prymitywnych. Można tak było wychowywać zawodników 20-30 lat temu, ale świat się zmienia. Idzie do przodu. Zmieniają się technologie i musi zmieniać się infrastruktura. Ona musi być dostosowana do najwyższych wymogów. O tym właśnie rozmawialiśmy i jest bardzo duże zrozumienie tego tematu - dodaje.

W Polsce nie ma ośrodka na miarę kortów Rolanda Garrosa, ale też trenowanie nowych kadr jest dużym wysiłkiem, zwłaszcza finansowym. Ten wysiłek ponoszą dziś głównie rodzice, którzy inwestują w rozwój swoich pociech ogromne kwoty. Przypomnijmy, jak wyliczaliśmy w naszym artykule, to przynajmniej od 5 tysięcy złotych miesięcznie latem do przynajmniej 8 tys. zł zimą. Wcześniej tylko bardzo nieliczni mogli liczyć na wsparcie. Teraz, dzięki spektakularnemu sukcesowi Igi Świątek oraz zwiększeniu świadomości potrzeb, to ma się zmienić.

W Kozerkach, 30 km. Od Warszawy, powstanie taki właśnie ośrodek. Wcześniej związek próbował złożyć taką ofertę stołecznemu ratuszowi, niestety, ekipa prezydenta Trzaskowskiego nawet nie odniosła się do tej propozycji. Przez to w Warszawie, ani blisko Warszawy taki ośrodek nie powstanie.

Myślę, że nasza oferta była bardzo atrakcyjna. Jeżeli związek sportowy chce stworzyć fajny projekt dla kadry narodowej, ale też dla dzieci z Warszawy, to myślę, że może być atrakcyjnym partnerem. (…) Nie dostaliśmy nawet odpowiedzi. Nikt nas nie zaprosił do ratusza. Nikt nie chciał rozmawiać o koncepcji. A byliśmy przygotowani, jako związek, również finansowo. W związku z powyższym nie chcieliśmy tracić czasu. Ja nie jestem człowiekiem, który traci czas. Dla mnie czas, to pieniądz. (…) Dzisiaj wiemy, że ta lokalizacja jest trafiona. To już się dzieje. Finansowanie, które otrzymaliśmy, pozwoli na stworzenie tego ośrodka w szybkim tempie. Wszyscy zawodnicy będą mogli trenować w idealnych, komfortowych warunkach. To ośrodek na skalę najlepszych ośrodków na świecie – ocenia prezes PZT.

PZT otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 11,5 mln zł. Jak ocenia prezes Skrzypczyński, ta kwota całkowicie zaspakaja potrzeby. Bez tej kwoty realizacja tego projektu byłaby niemożliwa. Zakończenie projektu z częścią hotelową przewidziane jest już za niecały rok, czyli na lipiec 2021 roku.

W kwestii wsparcia polskich tenisistów, najważniejsze i najbardziej znane programy, to program „Lotos Team” i” Lotos Tour” (turnieje zawodowe w Polsce). Ale również wicepremier Piotr Glinski nie pozostawił samym sobie również kwestii dofinansowania indywidualnych zawodników. Obok „Narodowego programu upowszechniania”, który dofinansowuje sto klubów w tzw. pierwszym kroku, czyli dofinansowuje korty, trenera i sprzęt, powstał nowy program „Tenisowa Zima”, dofinansowany kwotą ponad 2 mln zł.

Dzięki temu programowi 120 najlepszych młodych zawodników będzie miało sfinansowany obiekt, czyli halę, koszt trenera tenisa, koszt trenera personalnego oraz koszt wszystkich młodzieżowych oraz seniorskich turniejów ogólnopolskich. Do tego dochodzi zaopatrzenie tych ludzi w potrzebny sprzęt. Jak widać, w tym momencie, ten problem znika – ocenia prezes Skrzypczyński. – Już z takiej grupy ponad 120 wyselekcjonowanych młodych ludzi może urodzić się coś wielkiego. Na takim poziomie nie ma finansowania w całej Europie – dodaje prezes Polskiego Związku Tenisowego.

