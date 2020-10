Kongres 590 już na stałe w wersji hybrydowej, ale za rok wróci do Rzeszowa

5. edycja Kongresu 590 odbędzie się w formule hybrydowej wiosną przyszłego roku – poinformował w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji Wpolsce.pl Remigiusz Kopoczek, prezes Kongresu 590 w rozmowie z Maciejem Wośko, redaktorem naczelnym „Gazety Bankowej” i portalu wgospodarce.pl.

Kongres miał się odbywać w formule hybrydowej.

Tematyka Kongresu ma wskazywać na wyzwania, które będą istotne w najbliższym dziesięcioleciu.

Co z biletami?

Jeśli ktoś podejmie decyzje o zwrocie biletu, to będzie to zrealizowane, zgodnie z regulaminem. z regulaminem. Niemniej jednak zachęcamy, by się z tym wstrzymać do wiosny. Zakładamy, że formuła hybrydowa pozwoli szeroko uczestniczyć w Kongresie w następnym terminie