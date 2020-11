Czy testy uchronią nas przed narodową kwarantanną?

O mocnych i słabszych stronach testów prowadzanych w Polsce przez publiczne i prywatne laboratoria, a także o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z kryzysem Covid-19 wprowadzanych przez rząd – mówił w Wywiadzie Gospodarczym prezes firmy GenXone dr Michał Kaszuba.

Każdego dnia możemy przeczytać informacje o różnego rodzaju testach – bardzo często dla osób nieobytych w technikach laboratoryjnych, ta wiedza nie jest uspokajająca, wręcz przeciwnie, wprowadza niepokój. Część testów oceniana jest bowiem, jako bardziej wiarygodna, inne z kolei, bywają podważane, jako mniej wartościowe.

Z jakiego rodzaju testami mamy najczęściej do czynienia obecnie w kontekście wirusa SARS-CoV-2?

Mamy też do czynienie z inną technologią wykrywania cząsteczek - są to testy antygenowe.

W ostatnim czasie przyjęto na szeroka skalę właśnie ten drugi rodzaj testowania.

Wydaje się, że nie ma wyjścia. Jeśli potrzebna jest bardzo szybka informacja, bo pacjent przyjeżdża na oddział szpitalny i wymaga natychmiastowej opieki, a lekarze prowadzący muszą wiedzieć, jakie jest potencjalne zagrożenie ze strony koronawirusa, to jedynym rozwiązaniem jest test antygenowy – dopada gość programu.

Trzeba liczyć się z tym, że te testy, jeśli dają wynik pozytywny, to jest to informacja pewna, natomiast jeśli negatywny, to nie jest to pewna informacja.