Czy 5G jest bezpieczne? Ekspert: azbest też był

Po co nam 5G i jak o nim rozmawiać? Gdzie jest granica wiedzy, a gdzie teorii spiskowych? Gościem Wywiadu Gospodarczego jest Grzegorz Pytel – ekspert Instytutu Sobieskiego, członek Brytyjskiego Towarzystwa Komputerowego

Po co nam 5G? Co będą z tego mieli końcowi użytkownicy, czyli my wszyscy, mieszkańcy miast i miasteczek?

Wg danych GUS odsetek osób pracujących zdalnie w ostatnich dwóch tygodniach marca wyniósł 14,2 proc. – o 9,4 pkt proc. Pandemia koronawirusa wymusiła przyspieszenie w i tak galopującej cyfryzacji. W pierwszej fali zdalnie pracowało ok. 2,1 mln Polaków. W drugiej fali szacuje się, że już 5,3 mln. A przecież poza tym jest tylko rosnące zapotrzebowanie na łączność i nie chodzi tu o tak daleką perspektywę jak latające samochody.

5G często mówi się w kontekście wysokiej technologii, przemysłu 4.0, autonomicznych urządzeń. To pojęcia, które mogą wydawać się odległe i abstrakcyjne. Tymczasem dzięki możliwościom 5G – znacznie mniejszym opóźnieniom w przekazywaniu danych i potencjałowi do obsłużenia nawet 100 urządzeń na metr kwadratowy – możliwe będzie rozwinięcie zastosowań, które już dzisiaj znamy i które często są bardzo blisko.

W listopadzie znów szkoła ponowne przeniosła się do sieci. To wszystko oznacza zapotrzebowanie na stabilną i dobrej jakości łączność. Obecnie w Polsce trwają inwestycje w sieci światłowodowe, największą taką siecią, obejmującą już 4,8 mln gospodarstw domowych dysponuje Orange Polska. Jednocześnie trzeba pamiętać, że światłowody nie są w stanie dotrzeć wszędzie. Odpowiedzią na dostarczenie szerokopasmowego internetu na trudniej dostępnych - mało zaludnionych terenach może być właśnie sieć 5G.

Jednocześnie widać też postępujące „ucyfrowienie” w wielu innych dziedzinach naszego życia – w sklepach spożywczych coraz częściej pojawiają się kasy samoobsługowe, za zakupy płacimy kartą (co można zrobić dzięki działającemu terminalowi). Postępująca cyfryzacja w handlu to nie tylko wygoda i efektywność, ale też zmiany dotyczące charakteru pracy w tej branży. Dzięki technologiom można zastąpić człowieka w żmudnych pracach, i skierować energię i uwagę tam, gdzie jest niezbędna. Do tego potrzebna jest wydajna sieć. Tylko czy sieć 5G to naprawdę taki przełom i zupełnie nowa technologia?

Technologia 5G nie wnosi za wiele nowego oprócz jednej, rewolucyjnej, wielkiej zmiany. Pozwala na transfer danych w znacznie szybszy sposób i w znacznie większych ilościach. I to jest właściwie podstawa technologii 5G jako taka. Żeby to osiągnąć, oczywiście stoi za tym wielka kompleksowość, zarówno rozwiązań elektronicznych jak i rozwiązań ściśle informatycznych, to właśnie z tych rozwiązań wynikają pewne bardzo istotne rzeczy, wokół których właściwie kręcą się te bardzo różne dylematy związane z bezpieczeństwem, czasami podnoszonym jako bezpieczeństwem życia ludzkiego, a czasami jako bezpieczeństwo danych informatycznych – ocenia Grzegorz Pytel – ekspert Instytutu Sobieskiego. – 5G, jako technologia, obiecuje wprowadzić coś, o czym od jakiegoś czasu się mówi, czyli tzw. Internet Rzeczy. Mówiąc krótko, wszystkie rzeczy mogące współpracować ze wszystkimi.

5G nie jest rewolucją, a ewolucją. Tak samo Internet Rzeczy. Zagrożenia są różne. Techniczne, jak wynikające z masowego użycia nowych technologii, budzą przynajmniej równie duże obawy, jak te zdrowotne. W czasach, gdy np. elektrownia nie była podłączona do Internetu, nie było obaw przed włamaniem do niej hakerów. Dziś jest zupełnie inaczej. Co dopiero, gdy do takiej elektrowni wejdzie upowszechniony Internet Rzeczy i podłączy się do Internetu wszystko, co w niej się da.

Ale są też obawy zdrowotne, o których wcale nie coraz prościej rozmawiać. Czy upowszechnienie technologii i sieci 5G jest, tak zero-jedynkowo- bezpieczne, także w tym aspekcie zdrowotnym?

Jedyną racjonalną odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź, że tak naprawdę do końca nie wiemy. Nie wiemy w tym sensie, żeby wywoływać jakąkolwiek panikę, czy strach, ale czasami musimy być skromni w naszym podejściu, że jest cała masa rzeczy, o których do końca nie wiemy – ocenia ekspert Instytutu Sobieskiego. – Azbest nie był niczyją pomyłką, tylko wiedza na ten temat przyszła z czasem – dodaje.

Jakie to rzeczy? Co wiemy i czego nie wiemy o promieniowaniu elektromagnetycznym, falach, antenach 5G, czujnikach i generalnie o 5G?

