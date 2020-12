Forum Przedsiębiorczości dla polskiego biznesu i studentów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już od 20 lat działa na rzecz sektora małych i średnich firm w Polsce i również obecnie w czasach pandemii dostosowuje się do warunków, które dyktuje koronakryzys, organizując on-line wydarzenie jakim jest Forum Przedsiębiorczości. O tym, jakiego wsparcia udziela polskim przedsiębiorcom PARP, a także o samym Forum Przedsiębiorczości - mówił w Telewizji w Polsce w programie Wywiad Gospodarczy Marcin Czyża, wiceprezes PARP.

Forum jest skierowane do wszystkich firm: od startupów, przez mikro, małe, średnie, po duże przedsiębiorstw – mówi Marcin Czyża, który był gościem Wywiadu Gospodarczego w Telewizji w Polsce.

Forum Przedsiębiorczości to nowa przestrzeń dla dyskusji w której polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, menedżerowie oraz eksperci z różnych dziedzin podzielą się swoją wiedzą, poglądami oraz doświadczeniami. Spotkanie odbywa się 9 grudnia.

Gościem wydarzenia będzie wicepremier Jarosław Gowin oraz minister Małgorzata Jarosińska – Jedynak.

Jeden z bloków będzie poświęcony startupom, a one zazwyczaj przyciągają młodych.

Zależy nam by jak najwięcej osób dowiedziało się o tym wydarzeniu, prowadzona jest szeroka kampania informacyjna. Nie potrzebna jest żadna rejestracja, wystarczy wejść na stronę internatową PARP, jest tam odnośnik do konferencji. Można też zalogować się przez Facebooka, bo tam tez będzie ta relacja dostępna - wyjaśnia gość programu.

Wiceprezes PARP przypomina, że instytucja ta od lat wspiera polską scenę startupową, która na ogół przyciąga młodszych uczestników.

Jednak ostanie badania wskazują na to, że przeciętny polski startupowiec ma już więcej lat i doświadczenia i są to zmiany pozytywne. PARP wspiera też dotacjami ciekawe pomysły innowacyjne, np. poprzez akceleratory, które funkcjonują w województwach w Polsce Wschodniej, ale także poprzez dotacje na konkretne działania.

Startupy rozumiane są nie tylko jako biznesy internetowe, ale także takie, które wprowadzają nowe technologie.

Szczególnie na polskich uczelniach młodzi naukowcy mają ciekawe pomysły, a nie bardzo wiedzą jak mogą zacząć te pomysły skomercjalizować. Naszym zadaniem jest, by po pierwsze ich edukować, a po drugie, jeśli pomysł rzeczywiście jest ciekawy – to taki przedsiębiorca powinien również otrzymać fundusze na to, by móc go realizować – podkreśla Marcin Czyża, wiceprezes PARP.