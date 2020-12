WIDEO. TRENDY 2021: Chiny vs USA, chmura i szansa dla Polski

Jaki był 2020 rok w nowych technologiach, a jaki będzie rok 2021? Podpis cyfrowy, payperless, telemedycyna przyspieszają. Co jeszcze? Gościem był Paweł Jakubik, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze oraz członek zarządu Microsoft Polska

Kiedyś to kosmiczny wyścig zbrojeń w dużej mierze napędzał postęp w nowych technologiach. A dziś? Dziś to chmura i technologie chmurowe napędzają postęp.

Chmura to zmiana paradygmatu jak dostarczamy informatykę do użytkowników końcowych. (…) Obserwując startupy izraelskie, widziałem tam chmurowe rzeczy, które działy się wokół armii izraelskiej w obszarze innowacji, więc to nie jest tak, że zupełnie przestaliśmy czerpać z wyścigu zbrojeń - mówi Paweł Jakubik, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze oraz członek zarządu Microsoft Polska.

Jak zaznaczył chmura ciągnie za sobą ogon nowych, wymaganych dla jej rozwoju kompetencji.

Bardzo ładnie ruszyły setki, tysiące programów kształcenia i podnoszenia kompetencji. Kształcimy informatyków, programistów, deweloperów, architektów IT, cloud architektów. Oni się uczą pracować w nowych środowiskach chmurowych. Pandemia przyspieszyła także tę edukację - komentuje przedstawiciel polskiego Microsoft.

W Polsce dzięki powstaniu Operatora Chmury Krajowej - czyli instytucji powstałej dzięki PKO BP i PFR - mamy dwie potężne umowy ze światowymi vendorami, czyli z Google i Microsoft. Jednocześnie kształtujemy tysiące informatyków. Sam Microsoft ma aspirację wykształcić w ciągu dwóch lat 150 tys. programistów. W samym banku PKO BP jest już kilkuset pracowników przeszkolonych w najnowszych technologiach chmurowych.

Jeżeli to się uda, a w tej chwili już mogę powiedzieć, po kilku miesiącach już zaczynamy mieć dwucyfrowy wzrost i kilkanaście tysięcy przeszkolonych ludzi, (…) jeżeli to wyskalujemy i polskie firmy te kompetencje zdobędą, to ta cyfryzacja się utrzyma - ocenia.

Drugim trendem, jaki przewiduje dyrektor Jakubik, jest tzw. data AI - sztuczna inteligencja oparta na danych, jej programowanie i obsługa. Taki program wdrożyła już np. Puszcza Białowieska, by przewidywać, które gatunki są najbardziej zagrożone wyginięciem i które trzeba najszybciej ratować.

W kontekście rozwoju kompetencji, Polska nadal ma szanse stać się europejską Doliną Krzemową. Ten projekt nosi nazwę Polska Dolina Cyfrowa. W tym też celu Microsoft zainwestował w Polsce ponad miliard dolarów, co było ogłaszane 5 maja.

Polska została wybrana przez Microsoft na tej mapie Europy Środkowo-Wschodniej. Czy nam się uda? Tu klucz leży we właściwym poprowadzeniu tych projektów. Europa trochę technologiczny wyścig z Doliną Krzemową przespała. (…) Polska, przez to, że jest młodą gospodarką, ma szansę przeskoczenia pewnej ery - mówi Paweł Jakubik.

Wskazuje tu na przykład polskiej bankowości, która będąc zacofana technologicznie wobec bankowości europejskiej, umiejętnie przeskoczyła na pozycję lidera w technologiach bankowych. Ten sam sukces, w jego ocenie, może się udać całej polskiej gospodarce.

Jest szansa, że mając skalę, jaką mamy, będąc dużym krajem, ale średnim w porównani do największych, możemy mieć prędkość cyfryzacji taką, że wkrótce uda się dogonić zarówno USA jak i Chiny - komentuje Jakubik. Jak dodaje, najbardziej w technologiach do przodu uciekły jednak globalnie Chiny. Tam jest ocenie najwięcej innowacji, zarówno w handlu, jak i w społecznościach.

Nowe trendy? Nowe technologie w 2021 roku napędzi chmura i wyścig USA z Chinami

Na pewno główny ten główny ciężar przesunął się do chmury, ale geograficznie to jest wyścig Stany Zjednoczone, Chiny, Europa. To są te trzy wielkie obszary, w których ten wyścig technologiczny trwa. My się cieszymy, że chmurowo Europa jest w dobrej koalicji z dostawcami amerykańskimi jak Microsoft, ale nie tylko. Jest też Amazon, Google, Oracle, IBM, jest różnorodność, a polskie firmy, startupy, mogą z tego korzystać - stwierdza.

Jak zaznaczył, w pandemii wytworzyły się ciekawe, nowe trendy. Pierwszym z nich jest zmiana modelu pracy.

Prawdopodobnie sporo z nas, nawet po zakończeniu pandemii, zostanie w hybrydowym modelu. Badania mówią, że ponad 40 proc. światowo pracowników w krajach OECD rozważa pozostanie w takim modelu. Według badań w Polsce miedzy 15 a 20 proc. pracowników polskich firm planuje pozostać w modelu hybrydowym - mówi Jakubik.

Jak ocenił, to może być powód do niepokoju, ale tylko dla dużych firm, które zainwestowały w budowę i wynajem dużych powierzchni biurowych.

Na razie te powierzchnie są wypełnione i na razie będzie na to zbyt, ale jeśli dobudują jeszcze dwa razy tyle, a 30 proc. Polaków pozostanie w domach, to może być to zagrożenie dla tego kawałka biznesu, ale najwyżej zmienią to w lokale mieszkaniowe - dodał.

Więcej o Polskiej Dolinie Cyfrowej, trendach większych, mniejszych, chmurze w wojsku izraelskim i wyzwaniach 2021 roku w pełnym „Wywiadzie Gospodarczym”.

ZOBACZ CAŁY WYWIAD GOSPODARCZY:

