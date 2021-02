Jak sprawić, by pracownikom zależało bardziej? Akcjami firmy

Polskiemu rynkowi pracy brakuje wielu rzeczy, ale na pewno – zdaniem autorów raportu z Instytutu im. Kazimierza Promyka, brakuje mu instytucji akcjonariatu pracowniczego. W czwartkowym Wywiadzie Gospodarczym opowiadała o tym Weronika Dumin - autorka raportu, ekspertka z zakresu akcjonariatu pracowniczego

Akcjonariat pracowniczy stanowi na pewno bardzo ciekawe uzupełnienie oferty kierowanej do potencjalnej lub obecnej kadry pracowniczej – ocenia Weronika Dumin, ekspertka Instytutu Promyka.

Pracodawcy, przynajmniej w normalnych warunkach, muszą włożyć więcej pracy w to, by pracownicy zostali. Akcjonariat pracowniczy wiąże pracownika z firmą, ponieważ umożliwia nabycie akcji w ramach pracowniczego programu akcyjnego. Wzrost wartości akcji firmy generuje wzrost zaangażowania pracownika w działanie na korzyść firmy i vice versa – suma wzrostu zaangażowania pracowników przekłada na lepsze wyniki i wzrost wartości akcji firmy. Samonapędzający się mechanizm.

Facebook, Apple, także inne firmy technologiczne zwłaszcza stosują tę metodę, ponieważ z efektu niskiej bazy można znacząco się wzbogacić, jeśli kurs akcji firmy znacząco z czasem wzrośnie.

Co zrobić, by takie narzędzie wiązania pracowników z firmą i motywowania ich do osiągania lepszych wyników rozwijało się w Polsce?

Przede wszystkim dostosowanie regulacji prawnych i podatkowych tak, żeby program akcjonariatu pracowniczego opłacał się zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi oraz trzeba wzmocnić wiedze ekonomiczną i świadomość tego, jak oszczędności wpływają na naszą przyszłość - ocenia Weronika Dumin - autorka raportu, ekspertka Instytutu Promyka.

PPK nie udał się do tej pory, ponieważ zabrakło takiej dużej kampanii edukacyjnej oraz dlatego, że w Polsce zarabiamy nadal za mało, żeby dostawać mniej „do ręki”. Jak wprowadzać akcjonariat pracowniczy, żeby nie podzielił losu PPK, nie wypaczać jego idei i nie oferować go zamiast części wynagrodzenia? Czy to w Polsce ma sens i szanse powodzenia? Jak jest to wprowadzane na świecie i czy faktycznie działa?

