Pandemia nie wstrzymuje ekspansji zagranicznej polskich firm [VIDEO]

- Jesteśmy obecnie bardziej zajęci niż byliśmy przez ostanie wiele kwartałów. Projekty, nad którymi teraz pracujemy wskazują na sektory, które nie przestały się w czasie pandemii rozwijać, czyli: budownictwo, usługi IT, logistyka, transport intermodalny – pandemia wręcz przyspieszyła ich rozwój – mówi Maciej Bałabanow, Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji wPolsce.pl .

Fundusz Ekspansji Zagranicznej oferuje polskim firmom współfinansowanie ich zagranicznych projektów inwestycyjnych poprzez pożyczki lub objęcie udziałów mniejszościowych z odkupem, na warunkach rynkowych.

Jesteśmy fundusze komercyjnych, powołanym do tego, by wypełnić pewną niszę w strukturze kapitałowej - dotyczy to polskich projektów i przedsiębiorstw, które są ulokowane za granicą. W naszej strategii inwestycyjnej mamy zapisane, że optymalna wielkość zaangażowania wynosi od 3 do 7 mln euro. Projekt muszą więc mieć odpowiednią skalę. Koncentrujemy się na firmach średnich i dużych. Firmy mniejsze raczej mogą korzystać z programów wsparcia. – mówił gość programu.