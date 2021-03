Niskie stopy przez długi czas! [wideo]

O tym, jak w najbliższym czasie będą kształtowały się stopy procentowe zarówno w Polsce, ale też na rynku unijnym i w Stanach Zjednoczonych – rozmawiamy w Wywiadzie Gospodarczym dla telewizji wPolsce z Mirosławem Budzickim, Strategiem w PKO BP

Obecnie mamy wiele sygnałów przemawiających za koniecznością utrzymania stóp na rekordowo niskim poziomie – szczególnie w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej i nadal szalejącej pandemii COVID-19. Z drugiej strony widać także obawy o inflację i ewentualny wzrost cen towarów i usług.

Jego zdaniem, bardziej niepewna wydaje się pespektywa przyszłego roku. Choć pewne czynniki ryzyka mogą także pojawić się w 2023 roku – co w tej sytuacji nie wyklucza również konieczności pewnej modyfikacji w polityce pieniężnej.

-Wśród głównych czynników, które będą wpływały na decyzje banku centralnego należy wymienić m.in. przyszłą ścieżkę inflacyjną, która nie jest do końca jasna w najbliższych kwartałach. Mamy też niepewną sytuację epidemiczną w kraju, która w drugiej połowie roku powinna się już jednak poprawiać – choć te założenia są w ostatnim czasie korygowane w stronę scenariuszy pesymistycznych – dodaje ekspert PKO BP.

Według niego, także działania banków centralnych mają istotne znaczenie z punktu widzenia polskiej polityki pieniężnej. Kluczowa będzie również trwałość odbicia gospodarczego, którą będziemy obserwować w całej globalnej gospodarce na przestrzeni najbliższych lat.

-Wydaje się także, że wraz z pobudzeniem naszej gospodarki dodatkowe narzędzia NBP stymulujące ożywienie i wzrost nie będą potrzebne. Natomiast jeżeli pogorszy się sytuacja epidemiczna, a gospodarka będzie wymagała dodatkowego wsparcia monetarnego, to mamy jeszcze możliwość obniżki stóp procentowych do zera. To jest oczywiście czysto teoretyczna opcja, ale jednak pozostaje w spektrum narzędzi banku centralnego. Podobnie jak i ujemne stopy procentowe, od których NBP też się nie odcina jako potencjalnego kierunku działań przy złej sytuacji gospodarczej – dodaje Mirosław Budzicki.