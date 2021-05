WIDEO: Nawet ponad 40 mld zł na cyfryzację Polski!

Ile dokładnie przewidzianych jest środków na dalszą cyfryzację Polski? To dużo, czy mało? Jakie są potrzeby i jaki jest pomysł na dalszą polską transformację cyfrową? Minister Marek Zagórski, minister cyfryzacji i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa był w poniedziałek gościem Maksymiliana Wysockiego w Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl

Dzięki cyfryzacji możemy odciążyć Polaków od całego szeregu zobowiązań, które jeszcze parę lat temu były oczywiste - ocenia minister Zagórski.

W końcówce minionego roku zwłaszcza wielu młodszych Polaków żyło tematem Cyberpuka2077. Teraz warto interesować się tematem CyberPoland2025. CyberPoland 2025 to ważny punkt „Nowego Ładu”, więc tym bardziej podkreślana jest waga cyfryzacji dla polskiego skoku cywilizacyjnego. Czego nam trzeba w cyfryzacji? Co przewiduje się w ramach cyfryzacji w Krajowym Planie Odbudowy? Zwłaszcza, że w KPO zapisano, iż z 770 mld zł unijnych funduszy, 9 mld zł przewidziane jest na cyfryzację. To dużo, czy mało? Jakie są potrzeby?

Gdyby to było 9 miliardów to powiedziałbym, że mało. natomiast te 9 miliardów to kwota, za którą Kancelaria Prezesa Rady Ministrów będzie bezpośrednio odpowiedzialna, czyli będzie bezpośrednio odpowiedzialna za wdrażanie projektów o takiej wartości w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast łącznie na cyfryzację ramach tylko Krajowego Planu Odbudowy i tylko w tej części gruntowej będzie ponad 20 miliardów. To są środki, które są przeznaczone między innymi na cyfryzację służby zdrowia, ale nie tylko. Oprócz tego mamy środki które będą z części pożyczkowej i mamy też ramach 770 miliardów środki przeznaczone m.in. na następcę Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a także środki w następcy programu „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Możemy powiedzieć, że to będzie dużo ponad 40 mld zł i to jest rzeczywiście dużo środków, które będziemy mieli do dyspozycji ciągu najbliższych kilku lat - ocenia Marek Zagórski, minister w KPRM ds. cyfryzacji i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

To dobry moment żeby się zastanowić nad tym co do tej pory się udało. A udało się naprawdę dużo naprawdę kluczowych projektów, m.in. dzięki czemu przez rok pandemii udało się przejść zachowując nie tylko ciągłość wielu procesów biznesowych, ale przede wszystkim procesów kluczowych dla administracji publicznej i – przy zamkniętych okienkach - zachowania ciągłości biegu spraw administracyjnych dla obywateli. Wcześniej na polu cyfryzacji administracja państwowa bardzo kulała i bez skutecznej transformacji wszystko to byłoby niemożliwe.

Wcześniej byłoby to niemożliwe. Myślę, że to ostatnie cztery lata to był czas, w którym trochę to po pierwsze uporządkowaliśmy, a po drugie rozwijaliśmy i wdrażaliśmy rozwiązania, które m.in. w w pandemii pozwolił nam funkcjonować, ale także są dobre na start w przyszłość. Takim zadaniem które wydawać się mogło mało interesującym z punktu widzenia takiego pobieżnego spojrzenia rację to była edukacja i komunikacja. Zależało nam na tym, żeby to przekonanie o tym, że usługi cyfrowe to jest rozwiązanie to jest rozwiązanie dobre i atrakcyjne z punktu widzenia naszego czasu. Tego przekonania nabrali Polacy. Stąd, między innymi, kampania „E-Polak potrafi!”. Dzięki temu dzisiaj blisko jedenaście milionów Polaków posiada Profil Zaufany. A tylko w tym roku grubo ponad 600 000 osób sobie Profil Zaufany założyło. To jest taki wskaźnik, który mówi o tym jak na najwyższym poziomie kompetencji Polacy chcą korzystać i korzystają z usług e-administracji.

By tak się stało, potrzebne były zmiany systemowe. Uruchomienie takich rozwiązań jak chociażby twój e-pit, a także zwolnienia i e-recepty, to też wspólny portal dla administracji czyli GOV.pl, który w tej chwili odwiedzała po kilkadziesiąt milionów Polaków miesięcznie. To usługi, których jest na tym portalu coraz więcej. To także zmiana nastawienia administracji jako takiej do e-usług.

Oprócz tego to działania, które są nieco obok tego procesu cyfryzacji administracji, ale są bardzo istotne. To modernizacja polskiej gospodarki, upowszechnianie usług chmurowych, to także budowanie systemów bezpieczeństwa. A wszystkie je najlepiej opowiedzieć nam tym jednym wskaźnikiem, czyli tym, że co trzeci dorosły Polak posiadający Profil Zaufany – ocenia minister Marek Zagórski.

Jakie są dalsze ambicje Polski w cyfryzacji? Czy jest bezpiecznie i kto czuwa nad naszym bezpieczeństwem w Internecie i dlaczego tak ważny dla dalszej, polskiej cyfrowej transformacji jest akurat światłowód, a nie tylko Internet radiowy?

