Czarne chmury nad farmacją. Czy zabraknie aptek i leków?

Nad rynkiem aptecznym zbierają się czarne chmury. Zupełnie jakby walka z mafiami lekowymi była zbyt małym wyzwaniem, doszły jeszcze dwie, kluczowe dla Polaków kwestie: znikanie aptek z rynku w zatrważającym tempie oraz oligopol na rynku hurtowni lekowych. Gościem Wywiadu Gospodarczego w telewizji wPolsce.pl był Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Jak wynika z raportu „Rynek apteczny w Polsce” przygotowanego przez Grant Thornton, rok 2020 przyniósł kolejny silny znaczny spadek liczby aptek. Jest ich 13 353. To o rekordowe 828 aptek mniej niż w 2019 r. i 1,8 tys. mniej niż w 2017 r.

Zdaniem ekspertów, winę za ten stan rzeczy ponosi wadliwe prawo, zwane ustawą „Apteka dla Aptekarza”. Zarzucają oni, że ustawa otworzyła drzwi do walki Naczelnej Izby Aptekarskiej z franczyzami. Pozwoliła też utworzyć naprawdę niebezpieczny oligopol na rynku hurtowni farmaceutycznych. Wszystko razem, zdaniem gościa wPolsce.pl, może doprowadzić do znikania aptek z rynku, wzrostu cen leków, ale przede wszystkim do utraty kontroli nad lekami oraz ich dystrybucją w Polsce.

W raporcie, który został opublikowany 10 czerwca 2021 r., przypomniano, że nowelizacja przepisów Prawa Farmaceutycznego z 2017 r. wprowadziła nowe, trudniejsze do spełnienia wymogi związane z otwieraniem nowych aptek i przejmowaniem już istniejących.

Dostęp do aptek jest zagrożony. Mamy coraz mniej aptek skali kraju i część rynku uważa, że to dobrze, przynajmniej te (apteki - red.), które pozostają, bo będą miały większy ruch. W mojej ocenie to jest sprzeczne do interesów pacjenta, bo Polak powinien być zainteresowany, aby rynek był dostępny, aby apteka była blisko aby apteka była w małej miejscowości i na wsi, a to, co się dzieje tutaj, to mamy problemy z dostępnością do aptek i coraz mniej aptek w skali kraju. Ten proces cały czas postępuje. To nie jest w interesie pacjenta - mówi Marcin Nowacki, wiceprezes, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. - Przedsiębiorcy nie mają pewności prawa. Nie ma stabilności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Boksują się, mówiąc wprost, z nadzorem - dodaje.

Intencje były dobre. Wprowadzając prawo „Apteka dla Aptekarza” chciano uniknąć scenariusza, który spotkał większość niezależnych sklepów spożywczych, zwłaszcza w dużych miastach, czyli „Żabki” na każdym kroku. Niezależnych sklepów spożywczych ze świecą już w miastach szukać. Jednak jeśli dostęp do leków staje się problemem, a prawo dosłownie kreśli możliwości powstawania aptek na mapie, to czy farmacja nie traci rynkowego charakteru? Jednocześnie „ADA” wprowadziła dwugłos i zamieszanie w obszarze kompetencji GIF oraz UOKiK.

Czy zamknięcie blisko 900 aptek rocznie to już nie mocny sygnał alarmowy? Czym grozi obecny oligopol na rynku hurtowni leków i jak do niego doszło? Dlaczego franczyza jest demonizowana i dlaczego z nią się w ogóle walczy? Czy dostęp Polaków do aptek i leków jest zagrożony i co musi się zmienić, żeby tak nie było?

