Irańscy deputowani zatwierdzili w poniedziałek plany zwiększenia wydatków na cele wojskowe do 5 proc. budżetu. Plany te zakładają m.in. rozwój programu rakiet dalekiego zasięgu, którego powstrzymanie zapowiadał amerykański prezydent elekt Donald Trump.

W Polsce tylko 16 proc. obywateli odkłada z myślą o emeryturze, robi to natomiast jeden na czterech Litwinów, a na Słowacji, jak i w Czechach, na emeryturę odkłada prawie 40 proc. obywateli. W ostatnim roku mniej niż połowa Polaków oszczędziła jakiekolwiek środki – to gorzej nie tylko niż na Białorusi, ale nawet… w afrykańskiej Botswanie czy Kenii.

Amerykański potentat sieci fast-foodów McDonald's sprzedaje 52-proc. pakiet swoich restauracji w Chinach grupie inwestorów kierowanej przez chiński konglomerat CITIC – podała w poniedziałek agencja AP. Dodano, że wartość transakcji to ok. 2,1 mld dol.

Eurostat: Bezrobocie w Polsce spadło w listopadzie do 6%

Wysokość bezrobocia w strefie euro w listopadzie 2016r. pozostała na poziomie 9,8% w porównaniu do października 2016r. W krajach Unii Europejskiej wartość ta spadła w listopadzie do 8,3% wobec 8,4% w październiku 2016r. W Polsce bezrobocie spadło z 6,1% w październiku 2016r. do 6,0% w listopadzie - poinformował Eurostat.