”W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego zidentyfikowana została próba ingerencji z zewnątrz w system informatyczny obsługujący stronę internetową www.knf.gov.pl” - poinformował rzecznik KNF Jacek Barszczewski. w związku z cyberatakiem „zostało złożone zawiadomienie do właściwych organów ścigania”. Jak do tej pory, nie ma żadnych informacji o powiązanych z tymi atakami kradzieżach środków z rachunków bankowych lub nieudanych próbach kradzieży - twierdzi portal cyberdefence24.pl

Spółka Snap Inc rozpoczęła procedurę związaną z przygotowaniem do publicznej oferty akcji – informuje Reuters. Firma chce pozyskać 3 mld dolarów, które na pewno się przydadzą, bo firma ma ponad 500 mln dolarów straty

Wobec dobrych nastrojów i pozytywnych sygnałów płynących z rodzimej gospodarki, złoty umacniał się do euro, dolara i szwajcarskiego franka, które to waluty były najtańsze od pierwszej połowy listopada.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) otworzyło w czwartek biuro handlu skroplonym gazem ziemnym (LNG) w Londynie. "Tutaj jest środowisko, które handluje LNG i to jest istotne - to jest prawdziwy handel światowy" - podkreślił prezes spółki Piotr Woźniak

Światowe inwestycje w firmy z sektora FinTech, czyli spółki finansowe działające wyłącznie w sieci, przekraczają obecnie 24 mld dol. - podaje portal Statista. Szacuje, że do 2020 roku wzrosną one do 46 mld dolarów

Andrzej Jakubiak, były szef polskiego nadzoru finansowego, w mBanku? "To nie jest dobre zjawisko"; "To jest nieprawdopodobny skandal"

Andrzej Jakubiak, były szef polskiego nadzoru finansowego, został zastępcą dyrektora działu prawnego mBanku. W dniu 12 października 2016 roku Jakubiak zakończył swoją 5-letnią kadencji szefa Komisji Nadzoru Finansowego i bardzo szybko przeszedł do sektora prywatnego. Dodatkowo, poszedł pracować dla banku, którego głównym udziałowcem jest niemiecki Commerzbank. Jak odnoszą się do sprawy zainteresowane strony i co o tym niecodziennym transferze mówią politycy i eksperci do spraw finansów?