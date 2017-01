NASA przeprowadziła obserwacje mijającej Ziemię asteroidy, prowadząc daleko idące badania i sporządzając drobiazgowe sprawozdania z tego wydarzenia. Asteroida minęła Ziemię w odległości 2,4 milionów kilometrów, jednak to nie dryfujący w przestrzeni kosmicznej kamień wzbudził zainteresowanie naukowców, ale to co asteroida "niosła" na pokładzie.