500 plus to tysiące zrealizowanych marzeń dzieci

Trzy lata „500 plus” to nie tylko urodziny programu społecznego Prawa i Sprawiedliwości. To tysiące zrealizowanych marzeń dzieci - ubrań, zabawek, wakacji i wyremontowanych pokojów - napisała w poniedziałek na Twitterze minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska

Trzy lata „500 Plus” to nie tylko urodziny programu społecznego Prawa i Sprawiedliwości. To tysiące zrealizowanych marzeń dzieci - ubrań, zabawek, wakacji i wyremontowanych pokojów - napisała na Twitterze szefowa resortu rodziny z okazji trzylecia programu „Rodzina 500 plus”. Wyraziła też zadowolenie, że rząd mógł pomóc rodzinom w dążeniu do ich aspiracji.