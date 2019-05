Studia MBA o zarządzaniu bezpieczeństwem

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM), we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, uruchamia unikatowy, specjalistyczny program Executive MBA o profilu „Zarządzanie bezpieczeństwem”.

Program skierowany jest do menedżerów pracujących w przedsiębiorstwach i instytucjach sektora administracji publicznej oraz zarządców infrastruktury krytycznej, dla których kwestie bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie.

W coraz bardziej zinformatyzowanym i zautomatyzowanym środowisku przedsiębiorstw, w otwartym świecie, w którym granice mają coraz bardziej umowny charakter, na znaczeniu zyskują kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, ciągłości działania, oceną ryzyka i zapobieganiem wystąpieniu zagrożenia. Nowy, specjalistyczny program Executive MBA GFKM, wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które na co dzień zarządzają bezpieczeństwem w swoich przedsiębiorstwach i instytucjach i które szukają możliwości pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń z innymi doświadczonymi menedżerami – mówi dr Przemysław Wajda, Dyrektor Programu MBA w GFKM.

Partnerstwo GFKM z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni gwarantuje wysoki poziom specjalistycznej wiedzy oferowanej uczestnikom programu. Obok doświadczonych trenerów i wykładowców GFKM, zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy z AMW i innych znanych ośrodków rozwoju cyberbezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Program trwa 4 semestry (2 lata). Obok przedmiotów obecnych w klasycznych programach Executive MBA GFKM, wśród zagadnień wykładanych w ramach nowego profilu znalazły się między innymi: standardy zarządzania ryzykiem, metody oceny ryzyka operacyjnego, zarządzanie ciągłością działania, plan ochrony infrastruktury krytycznej, współczesne tendencje w cyberprzestępczości, planowanie i weryfikacja mechanizmów cyberbezpieczeństwa.

Dla Akademii Marynarki Wojennej współtworzenie programu Executive MBA, sprofilowanego na zagadnienia związane z szeroko pojętym zarządzaniem bezpieczeństwem, oznacza nie tylko poszerzenie oferty edukacyjnej, jest też efektywnym narzędziem wypełniania misji kształtowania świadomości kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji w zakresie bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem – mówi kmdr dr hab. Jarosław Teska, Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW.

Rekrutacja do programu Execiutive MBA „Zarządzanie bezpieczeństwem” trwa do 30 czerwca br. Kandydaci powinni legitymować się wykształceniem wyższym i przynajmniej 3-letnim doświadczeniem na kierowniczym stanowisku. O przyjęciu do programu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.