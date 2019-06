Wyniki finansowe NFOŚiGW lepsze od planowanych

Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug – to trzecia część programu NFOŚiGW „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, skierowana do naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, Białorusi i Ukrainy. Budżet na działania wynosi 100 mln zł, a wnioski o pożyczki będzie można składać od 1 września do 16 grudnia br.