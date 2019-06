PKN Orlen wspiera utalentowaną młodzież

W ramach programu „Stypendium dla Rodaka”, 44 studentów, przyjętych na polskie uczelnie, otrzymało od PKN ORLEN wsparcie ułatwiające im dalszą naukę i osiedlenie się w kraju.

To oznacza, że kolejne młode osoby będą mogły dzięki wsparciu Fundacji „ORLEN – Dar Serca” studiować w Polsce, realizując swoje życiowe marzenia.

Podczas dzisiejszego briefingu prasowego zaprezentowane zostało zaangażowanie PKN ORLEN we wsparcie utalentowanej młodzieży z polskich rodzin na Wschodzie.

W spotkaniu wziął udział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, a także m.in. Joanna Wilk-Yaridiz, Prezes Fundacji dla Rodaka oraz wyróżnieni przez PKN ORLEN stypendyści.

Program indywidualnych stypendiów dla potomków Polaków przesiedlonych na Wschód Fundacja „ORLEN – Dar Serca” rozpoczęła w 2018 roku. Początkowo pomocą objętych zostało dziewięć osób, studiujących w Polsce, które od października do grudnia otrzymywały co miesiąc 800 zł.

W tym roku Fundacja rozszerzyła program, przyznając wsparcie w takiej samej wysokości 44 studentom, którzy przyjechali do Polski z Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji. Pomoc dla nich będzie kontynuowana.

„Stypendium dla Rodaka” jest wyjątkowym projektem, skierowanym do potomków repatriantów, którzy zdecydowali się przyjechać do Polski na studia. Dlatego stypendia dla tej utalentowanej młodzieży z pasją, rozwój ich umiejętności traktujemy jako inwestycję na przyszłość, ale również patriotyczny obowiązek.. Wierzę, że wsparcie finansowe ułatwi naszym stypendystom osiąganie jeszcze większych sukcesów na wybranych kierunkach studiów i zachęci do pozostania w Polsce – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Prezes Daniel Obajtek, podkreślał w rozmowie z dziennikarzami po uroczystości wręczenia stypendiów, że taka firma jak Orlen, ma przed sobą oprócz zadań biznesowych, także zadania społeczne. W tym także pomoc Polakom ze Wschodu.

Chcemy naszym przykładem zachęcić inne firmy, by także zaangażowały się w tego typu działania. Nie muszą to być aż 44 stypendia - wystarczy, że będą dwa – mówił prezes Daniel Obajtek.

Katarzyna Różycka, Prezes Zarządu Fundacji „ORLEN – Dar Serca” podkreśla wagę rozwoju tego projektu:

Cieszę się, że znacząco zwiększamy liczbę stypendiów dla naszych rodaków. Ci młodzi ludzie są bardzo świadomi swojej historii i korzeni, czują się związani z krajem, z którego pochodzą ich pradziadkowie. Doświadczenia ich rodzin są często bolesne, naznaczone przymusową deportacją. Dlatego to tak ważne dla nas, że jako Fundacja możemy wesprzeć ich w edukacji, a także pogłębianiu wiedzy o Polsce. To wartości wpisujące się w misję naszej Fundacji – podkreśla

Stypendyści, w doborze których Fundację „ORLEN – Dar Serca” wspiera Fundacja dla Rodaka, studiują głównie kierunki ścisłe – chemię i ekonomię. Pomocą otoczeni są także studenci m.in. medycyny, marketingu i zarządzania, a także wiedzy o teatrze.

Wszystkie osoby zaangażowane w pracę fundacji to wolontariusze. Działamy społecznie, z potrzeby serca, fundacja to moje życie - mówi portalowi wgospodarce.pl Joanna Wilk-Yaridiz, prezes Fundacji dla Rodaka. Dla takich chwil warto żyć – mówił podczas uroczystości wręczenia stypendiów Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, który osobiście wręczał stypendia.

Stypendia będą wpływały co miesiąc – pozwolą na studiowanie w Polsce, a czasem również na wyjazd do rodziny na wakacje, bo bez tych pieniędzy nie mogliby oni sobie na to pozwolić.

Wyróżnienie stypendyści portalowi wgospdarce.pl opowiedzieli o swoich studiach i planach życiowych.

Jestem w Łodzi na kursie przygotowawczym – to nauka języka i przygotowanie do różnych przedmiotów kierunkowych. Przygotowuje się do studiów informatycznych. Po studiach planuję zostać w Polsce – mówi Inga.

Stypendystka Maria Marzena też studiuje w Łodzi, jest po pierwszym roku analityki chemicznej. Po tych specjalistycznych studiach chciałaby w Polsce znaleźć prace.

Marzę o tym, by ściągną tu swoja mamę z Białorusi - mówi Jestem po studiach prawniczych – dodaje Maksym – studiuję na Uniwersytecie Warszawskim, kończę już trzeci rok.

Chce się rozwijać w obszarze podatków. Po studiach też zostanie w Polsce, ale jaki rodzaj firmy wybierze - jeszcze za wcześnie na decyzje.

Z kolei Kristina Mak, studentka wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim podkreśla:

Jestem Polką, chociaż pochodzę z Kazachstanu. Moich pradziadków deportowano tam w 1936 roku, z terenów dzisiejszej Ukrainy. Niestety, przez system polityczny nie mogłam rozmawiać w języku polskim, dlatego niedawno nauczyłam się go od podstaw. Jestem szczęśliwa, że mogę żyć i uczyć się w Polsce – ojczyźnie moich dziadków, która jest już także moim domem – mówi.

Powołana w 2001 roku przez PKN ORLEN Fundacja „ORLEN – Dar Serca” realizuje wiele długofalowych programów. Od początku swojego istnienia wspiera rodzinne domy dziecka, organizując wypoczynek ich podopiecznym.

Przez cały rok Fundacja przyznaje darowizny na rzecz osób chorych i potrzebujących, współpracuje także ze szpitalami i hospicjami. Ważnym obszarem działalności Fundacji jest pomoc młodym ludziom w edukacji poprzez programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży i studentów, a także stypendia specjalne.

Jednym z nich jest „Stypendium dla Rodaka” na rzecz studentów pochodzących z kresów wschodnich, a mających polskie korzenie. Pomoc Fundacji „ORLEN – Dar Serca” studentom pochodzącym ze Wschodu wpisuje się w rządowe działania na rzecz wsparcia Polonii i Polaków za granicą.