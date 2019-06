Urlop wychowawczy świeżo upieczonego przedsiębiorcy

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą może skorzystać z urlopu wychowawczego na bardzo podobnych zasadach jak osoby zatrudnione na umowę o pracę. Chcesz zostać z dzieckiem w domu dłużej, a Twoja firma uniemożliwia Ci jednoczesną pracę i opiekę nad maluchem? Swój biznes prowadzisz zaledwie parę miesięcy? Zobacz, co Ci przysługuje w tej kwestii!

Pójście na urlop wychowawczy w przypadku osób prowadzących własną działalność, wiąże się z koniecznością zawieszenia firmy. Ma to miejsce tak jak w każdym innym przypadku, za pośrednictwem formularza CEIDG. Kluczowy jest tu jednak okres podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne.

„Magiczne” 6 miesięcy

Okres podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne odgrywa w kwestii urlopu wychowawczego przedsiębiorcy bardzo ważną rolę. Dlaczego? Chodzi tutaj bowiem o kwestię składek ZUS.

Przedsiębiorca, który wybiera się na urlop wychowawczy i podlega składkom na ubezpieczenia społeczne dłużej niż 6 miesięcy, nie płaci składek ZUS. Składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i zdrowotne finansowane są z budżetu państwa. To bardzo opłacalne z punktu widzenia Twoich firmowych finansów. Do tego dochodzi również druga kwestia – prawo do korzystania z opieki zdrowotnej. Przedsiębiorca ze stażem składkowym dłuższym niż 6 miesięcy je zachowuje, co oznacza swobodne korzystanie z opieki zdrowotnej podczas bierności zawodowej.

Co ważne, okres podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne nie może być przerywany. Musi także następować bezpośrednio przed sprawowaniem opieki nad maluchem.

Nie podlegałem ubezpieczeniom społecznym – co wtedy?

Wielu przedsiębiorców, którzy stosunkowo niedawno otworzyli własny biznes, nie spełnia wymogu sześciu miesięcy, o których mowa w artykule. Co wtedy? Z punktu widzenia samego urlopu wychowawczego nie ma to sporego znaczenia. Wciąż masz do niego prawo i tak samo jak w przypadku przedsiębiorców z dłuższym stażem składkowym, może on trwać trzy lata ciągle bądź w wybranych okresach.

Rozwiązanie to jest jednak mniej korzystnie z punktu widzenia budżetu Twojej firmy i nie tylko. Podlegając ubezpieczeniom społecznym krócej niż 6 miesięcy, budżet państwa podczas urlopu wychowawczego opłaca za Ciebie jedynie składkę emerytalną. Tracisz prawo do korzystania z opieki zdrowotnej i co miesiąc wykonujesz przelew do ZUS.

Warto to wiedzieć, jeśli wystartowałeś z własnym biznesem i korzystasz z Ulgi na Start. To jeden z przypadków, gdzie przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności nie płacisz składek na ubezpieczenia społeczne. Przykładowo, przechodząc w tym okresie na urlop macierzyński, a potem na urlop wychowawczy, nie spełniasz wymagań czasowych warunkujących brak składek ZUS i opiekę zdrowotną!