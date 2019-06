Poczta Polska uhonorowała znaczkiem A. Walentynowicz

Portret Anny Walentynowicz widnieje na najnowszym znaczku Poczty Polskiej, który trafił 24 czerwca 2019 r. do obiegu. Uroczysta prezentacja znaczka z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka odbyła się w Stoczni Gdańskiej, w historycznej Sali BHP. Obecna była rodzina opozycjonistki oraz przedstawiciele Poczty Polskiej.

Dzisiaj Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek z wizerunkiem Anny Walentynowicz. To wyraz uznania dla tej wybitnej postaci. Nazwisko Anny Walentynowicz ma swoje godne miejsce w historii polskiego ruchu robotniczego i historii Polski. Emitując ten znaczek Poczta Polska wypełnia niezwykle ważną misję edukacyjną – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas uroczystości w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Nie ulega wątpliwości, że to jedna z najważniejszych postaci w najnowszej historii Polski. Odegrała kluczową rolę w latach 80 i 90. Kiedy na początku sierpnia 1980 r., na pięć miesięcy przed odejściem na emeryturę, rozwiązano z nią umowę o pracę, robotnicy Stoczni Gdańskiej zażądali natychmiastowego przywrócenia jej do grona zatrudnionych. Właśnie to żądanie stało się pierwszym postulatem strajku, który rozpoczął się 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej – powiedział prezes zarządu Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.