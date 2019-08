Prognoza pogody na 25 i 26 sierpnia

Jak informuje IMGW nad Europą dominuje rozległy wyż z centrum nad zachodnią Rosją, jedynie północno-zachodnia Skandynawia i Wyspy Brytyjskie są pod wpływem niżów z układami frontów. Polska znajduje się w zasięgu wspomnianego wyżu w masie codziennie ocieplającego się powietrza polarnego.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1012 hPa i będzie nieznacznie spadać.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym zachodzie oraz krańcach południowych miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie oraz do 30 mm w rejonie Karpat. Temperatura maksymalna od 24 st. na Podlasiu do 30 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.

W nocy na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na południowym zachodzie oraz w Karpatach miejscami duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu i burzami. Nad ranem lokalnie w kotlinach górskich mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 10 st. na Podlasiu, 14 st., 18 st. na przeważającym obszarze, do 19 st. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

W poniedziałek od Ziemi Lubuskiej i południowej części Wielkopolski przez Śląsk po południową Małopolskę i Pogórze Karpackie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz i burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm w rejonie Karpat. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25 st. na Podlasiu do 31 st. na południu i zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.

W Warszawie w niedzielę po południu pogodnie. Temperatura maksymalna 27 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 17 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W poniedziałek w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 30 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. (PAP)/gr