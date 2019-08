Wreszcie przełomowe zmiany w leczeniu raka piersi!

Ministerstwo Zdrowia wprowadza przełomowe zmiany w leczeniu raka piersi. Na wrześniowej liście refundacyjnej pojawią się najnowsze opcje terapeutyczne, a Breast Cancer Unit zapewni pacjentkom koordynowaną opiekę – od diagnostyki, przez leczenie i rehabilitację, po monitoring skuteczności leczenia już po zakończeniu procesu terapeutycznego.

Możemy mówić o europejskim poziomie w leczeniu raka piersi. Kobiety w Polsce będą teraz miały szansę na takie leczenie, jakie oferują sąsiednie zachodnie kraje – zapewnił minister zdrowia prof.Łukasz Szumowski.

O potrzebie wprowadzenia skuteczniejszego leczenia pisaliśmy wiele razy, dlatego uważamy, że sukces jest wspólny: ministerstwa, pacjentek i mediów, które podejmowały ten trudny temat. Oto wybrane przykłady publikacji:

Dramatyczny apel chorych na raka piersi. Dajcie nam nadzieję!

Posłanka Anna Sobecka: Musimy zrobić więcej dla chorych. Będę walczyła o refundację. Musimy odwrócić dramatyczną tendencję

Eksperci o refundacji nowej terapii na raka piersi. Przeszkodą pieniądze?

Pacjentki cierpiące na raka piersi będą miały zagwarantowane nowe opcje terapeutyczne. Jest to wynik dwuletnich starań i negocjacji, które ostatecznie doprowadziły do tego, by na liście refundacyjnej znalazły się kolejne leki.

Od września br. refundacją zostaną objęte Kisqali i Ibrance – innowacyjne leki stosowane w leczeniu zaawansowanego raka piersi.

Kisqali (rybocyklib) to lek stosowany w rzadkim podtypie hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy, a Ibrance (palbociclib) to lek znajdujący zastosowanie w leczeniu zaawansowanego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy oraz w skojarzeniu z fulwestrantem.

Niezwykle istotną zmianą jest też to, że wraz z nową listą refundacyjną leki Perjeta (pertuzumab) i Herceptin (trastuzumab) będą dostępne w ramach skojarzonego, przedoperacyjnego leczenia raka piersi. Jest to kolejna opcja terapeutyczna, dopuszczająca leczenie skojarzone, które wzmacnia efekt terapeutyczny poprzez jednoczasowe zastosowanie dwóch innowacyjnych leków.

W 2014 roku mieliśmy do dyspozycji 2 leki, w tej chwili razem z odpowiednikami tych leków będzie 11. Wszystko po to, żeby nie tylko wydłużać życie i zatrzymywać progresję choroby, ale także po to, żeby pacjentki miały większy komfort – mówił prof. Szumowski. Jedna czwarta polskich pacjentek z rozpoznaniem raka piersi bezwzględnie wymaga wstępnego leczenia przedoperacyjnego. Leki stosowane przedoperacyjne, które wchodzą do refundacji, wypełniają właśnie to miejsce leczenia. Ważnym elementem jest też leczenie hormonalne, które dotyczy ok. 70 proc. kobiet z rozpoznaniem raka piersi, tutaj nowe leki zapewniają lepsze możliwości sekwencyjnego leczenia hormonalnego – podkreślił prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Leczenie raka piersi to nie tylko farmakoterapia, lecz także kompleksowe podejście do procesu terapeutycznego.

Od 1 października zaczną działać Breast Cancer Unit (BCU). Tzw. „unity narządowe” to wyspecjalizowane ośrodki zajmujące się kompleksowo diagnostyką i leczeniem nowotworów jednego narządu lub układu, w przypadku BCU oznacza to kompleksowe leczenie raka piersi.

W ośrodkach BCU będą przyjmować lekarze różnych specjalności, m.in. onkolodzy, chirurdzy onkologiczni, specjaliści od chemioterapii i radioterapii, psycholodzy kliniczni, rehabilitanci. Główne założenia BCU to: wysoka jakość udzielanych świadczeń, ciągłość opieki nad pacjentkami, bliski dostęp do świadczeń w zakresie chemioterapii, radioterapii, rehabilitacji, zapewnienie monitorowania stanu pacjenta.

Taki model organizacji opieki nad pacjentami onkologicznymi funkcjonuje w wieku krajach,w Polsce wiele lat trwały prace koncepcyjne prowadzone przez wiele zainteresowanych grup. BCU zaczną działać w październiku.

Jest to dla kobiet niesamowita informacja. Wiele setek koleżanek czekało na te decyzje refundacyjne, a Brest Cancer Unity są tym, o czym marzyłam od wielu, wielu lat. Teraz będziemy mogli się skupić na uświadamianiu kobiet, że rak piersi to już nie choroba śmiertelna, tylko choroba przewlekła, że mamy dobre leczenie i że warto się leczyć – powiedziała Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Ten dzień to ogromna nadzieja dla kobiet z rakiem piersi zarówno tych, u których rozpoznanie jest wczesne, a także dla tych, które doświadczają zaawansowanego raka piersi. Możemy powiedzieć, że ten program lekowy jest kompleksowy. Do tego dochodzą działania systemowo-organizacyjne: BCU, sieć onkologiczna, strategia, która powstaje i ma być ogłoszona w tym roku. Działania te dają szansę na kompleksowe zaopiekowanie się i koordynację ścieżki pacjenta – dodała Beata Ambroziewicz, członek zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Poza BCU od stycznia 2019 na wykazie świadczeń gwarantowanych znalazła się profilaktyczna mastektomia dla pacjentek z grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy piersi oraz rekonstrukcja piersi po usunięciu gruczołu sutkowego w populacji, w której potwierdzono obecność mutacji BRCA 1/2.

W zakresie oceny wyników mastektomii wykazano pozytywną korelację między przeprowadzeniem zabiegu, a zmniejszeniem ryzyka śmierci z powodu wszystkich przyczyn w populacji pacjentów z mutacją BRCA 1/2 oraz ze zmniejszeniem ryzyka śmierci z powodu raka piersi w porównaniu do populacji z grupy kontrolnej, w której zastosowano jedynie obserwację. Od stycznia do czerwca wykonano 51 profilaktycznych mastektomii o łącznej wartości ponad 500 tys. zł.

Wszystkie podejmowane działania są szeroko konsultowane z organizacjami pacjentów. W przypadku leczenia raka piersi w Ministerstwie Zdrowia wielokrotnie odbywały się spotkania z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki”, Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, Fundacją Onkocafe – Razem Lepiej, Fundacją Rak’n’Roll, Stowarzyszeniem Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacją Omealife. Serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy i konsultacje. PAP/gr