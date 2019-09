Technologia blockchain – mnóstwo pytań bez odpowiedzi

Najbardziej rozpoznawalnym przejawem wykorzystania technologii blockchain są kryptowaluty z bitcoinem na czele, ale to tylko mały fragment możliwości, jakie ona niesie. O szansach tej technologii w odniesieniu do różnych grup biznesowych, rozmawiano podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, w czasie panelu: „Blochain i potencjalne kierunki rozwoju. Świetlana przyszłość czy przemijający trend?”

Czy rzeczywiście technologia blockchain/DLT (ang. Distributed Ledger Technology ) – technologia rozproszonego rejestru – to nowa ekonomia cyfrowa, która wykorzystując m.in. zapisy kryptograficzne, zapewnia nadzwyczajnie bezpieczne możliwości zapisu danych? W jaki sposób biznes i administracja powinny z tego korzystać?

O tym, jak w praktyce wykorzystywać jej możliwości – rozmawiali podczas panelu dyskusyjnego: Pietro Azzara, prezes Stowarzyszenia italia 4 Blockchain, Włochy, Goran Jeraz, Igor Kulin, dyrektor departamentu rozwoju cyfrowego, Kalininingradzki Obwodowy Związek Konsumentów, Rosja, Maciej Makuszewski, dyrektor Biura Strategii, Totalizator Sportowym, Marek Mócik, prezes Blockchain Slovakia, Słowacja oraz Paweł Bińkowski, red. nacz. Bitcoin.pl, Polska, który prowadził panel.

Dyskusję poprzedziły dwa wystąpienia: „Rozmowy o bezpieczeństwie” w czasie której Robert Spalding, Instytut Hudsona, Waszyngton mówił m.in. na temat światowego cyberbezpieczeństwa. Następnie Armin Konjalic, założyciel Startup.ba, Bośnia i Hercegowina przeprowadził prezentację: „Startupy i innowacje w Europie Środkowej i na Bałkanach Zachodnich”.

Technologia Blochain szybko zdobywa popularność, podobnie jak kryptowaluty, których rozwój wspiera. Liczba operacji finansowych i rozliczeniowych wykonywanych z jej użyciem wzrasta dynamicznie zarówno w Polsce jak i na całym świecie.

Otwartym pozostaje pytanie, czy istniejące już podmioty finansowe zechcą dostosować się do tej innowacyjnej technologii, czy jeszcze długo trzeba będzie czekać na prawdziwy, niezależny system finansowy, oparty na blokach.

Należy przy tym pamiętać, że instytucje finansowe – to tylko czubek góry lodowej – jest poza tym wiele branż i dziedzin aktywności (np. medycyna, organizacje charytatywne, logistyka, systemy zarządzania prawami autorskimi i dostępem do treści), które już korzystają albo w niedalekiej przyszłości zamierzają skorzystać z DLT.

Otwartym pozostaje pytanie – czy warto i czy jest to dla tych branż opłacalne? Problem ten został wyartykułowany również w czasie panelu w Krynicy m.in. przez Macieja Makuszewskiego, dyrektora Biura Strategii, Totalizatora Sportowego, który przyznał, że firma, którą reprezentuje będzie już niebawem stosować u siebie tę technologię.

Należy zaznaczyć, że na świecie branża gier, branża hazardowa stanowi duże pole do popisu dla dostawców technologii Blokchain. Myśmy również to zauważyli i będziemy mieć w Polsce jej zastosowanie – powiedział.

Na razie jednak szczegóły na ten temat są zachowywane w tajemnicy.

Będziemy starali się stosować tę technologię do procesów wspierających biznes. W małym stopniu bezpośrednio do klientów - dlatego, że jeżeli to się powiedzie, a jest ona obiecująca – pójdziemy dalej. Ale jeszcze tego nie wiemy. Słuchamy głosów ekspertów. Teoria brzmi pięknie i wydaje się, że ta technologia buduje zaufanie, ale czy się sprawdzi w praktyce – jeszcze nie wiadomo. Dlatego na razie przeznaczamy ją do wsparcia biznesowego – wyjaśniał Maciej Makuszewski, dyrektor Biura Strategii, Totalizator Sportowy.