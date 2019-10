Zastrzegamy 500 kart płatniczych i dokumentów dziennie

Wykorzystując cudzą tożsamość, próbowano wyłudzić 1,2 tys. kredytów na łączną kwotę 66,6 mln zł w II kwartale br., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 39. edycji raportu InfoDOK.

Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w III kwartale 2019 r. wyniosła 66,6 mln zł. To wynik niski - znacznie poniżej średniej kwartalnej wynoszącej 99 mln zł (liczonej od 2008 r.). Warto jednak dodać, że najwyższa próba wyłu-dzenia dotyczyła ‘tylko’ 4,4 mln zł (woj. dolnośląskie), a w przeszłości kilku-krotnie zdarzały się próby dot. kwot przekraczających 20 mln zł. Łącznie od-notowano 7 prób wyłudzeń na kwotę przekraczającą 1 mln zł - powiedział koordynator kampanii Grzegorz Kondek, cytowany w komunikacie.

W ostatnich dziewięciu miesiącach br. Polacy zastrzegli 45 208 zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości - to najlepszy wynik od 12 lat. Sta-tystycznie do bazy trafiało 491 dokumentów dziennie. Obecnie w bazie międzybankowego Systemu Dokumenty Zastrzeżone jest niemal 1,82 miliona takich dokumentów, podano również.

W badanym kwartale odnotowano 1 231 prób wyłudzeń. To nieznacznie więcej niż w poprzednim, ale nadal sporo mniej od średniej kwartalnej liczonej od 2008 r. (1 775 szt.) - dodał Grzegorz Kondek.

Jego zdaniem taki wynik radykalnie nie zmienia jednak widocznego trendu spadkowego w liczbach prób wyłudzeń widocznego od 2015 r. Tradycyjnie już najwięcej prób odnotowano w województwach mazowieckim i ślą-skim. Statystycznie (włącznie z weekendami) w analizowanym kwartale odno-towywano 13 prób wyłudzeń dziennie. Każdego dnia próbowano na cudze na-zwiska ukraść łącznie 724 tys. zł. Łącznie od 2008 r., kiedy to rozpoczęte zo-stały dokładne badania w tym zakresie, udaremniono już 83,4 tys. prób wy-łudzeń kredytów na łączną kwotę 4,7 mld zł.

System Dokumenty Zastrzeżone ZBP to ogólnopolska baza milionów skra-dzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy - nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba zrobić natychmiast, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.

