KEP: Pokażmy modlitewną pamięć także w internecie

W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny na grobach naszych bliskich płoną znicze. To znak pamięci i modlitwy. Pokażmy modlitewną pamięć także w internecie i włączmy się w akcję #Zaduszki - zachęca rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

„Idea akcji #Zaduszki świetnie przyjęła się wśród internautów. Przez ostatnie dwa lata zamieścili oni w internecie tysiące zdjęć, zapewnień o modlitwie i próśb o nią” - podkreślił w przekazanym komunikacie rzecznik episkopatu.

Wyjaśnił jednocześnie, że akcja ma na celu przede wszystkim tworzenie wspólnoty modlitewnej. Dodał, że „mamy też szansę na pokazanie całemu światu, jak piękna jest Polska tradycja modlitwy za zmarłych, dekoracji grobów i odwiedzin na cmentarzach”.

Ks. Rytel-Andrianik zachęcił internautów do włączenia się w akcję #Zaduszki. Wyjaśnił, że Zaduszki to „dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. W czasie wizyt na cmentarzach zróbmy zdjęcie, np. smartfonem, i zamieśćmy je na Facebooku czy Twitterze z hasztagiem #Zaduszki. Będzie to jeden ze znaków naszej modlitewnej pamięci”.

„Stwórzmy wspólnotę modlącą się w intencji zmarłych, dla których nasza modlitwa jest największym darem, którego oni tak bardzo potrzebują” - zachęcił wiernych rzecznik KEP.

PAP/ as/