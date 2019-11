Rekordowa kwota zebrana na Stare Powązki

Ok. 250 przedstawicieli świata kultury, nauki, życia społecznego i politycznego wzięło udział w trzydniowej kweście na rzecz ratowania zabytków Starych Powązek. W kweście, która zakończyła się wieczorem w niedzielę, zebrano 280 tys. zł.

Zebrano 280 tys. zł. To rekordowa kwota - poinformował PAP przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa Marcin Święcicki.

Ocenił, że na wynik wpłynęły dobra pogoda i długi świąteczny weekend, co spowodowało, że nekropolię odwiedziło znacznie więcej osób. Święcicki wspomniał też, że dotychczas największą sumę udało się zebrać w 2011 r. - 257 tys. zł, w zeszłym roku zaś do puszek trafiło 235 tys. zł.

Trwająca przez trzy dni kwesta rozpoczęła się w piątek wczesnym przedpołudniem. Przy wejściu na cmentarz jak co roku, od ponad 40 lat, kwestowała aktorka Maja Komorowska. „Tegoroczna zbiórka jest wyjątkowo dobra, napełniłam już drugą puszkę. Wspaniała jest ludzka pamięć, mieszkańcy przychodzą cały czas, wspierają kwestę” - powiedziała PAP.

W ocenie aktorki Joanny Szczepkowskiej Stare Powązki to swoiste „miasto w mieście”.

Prawdziwe miasto wspomnień i właściwie samej dobrej pamięci, bo pamiętamy o zmarłych tylko to co dobre. Także w tym mieście panuje pewien bardzo szczególny duch. Strasznie lubię to święto, bo tu jest taka prawdziwa wspólnota. To już moja kolejna kwesta, zawsze na nią czekam, bo można się spotkać z wieloma uśmiechami, które się odwzajemnia - zaakcentowała w rozmowie z PAP.