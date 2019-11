Rodzice coraz bardziej ufają e-administracji

Młodzi rodzice coraz rzadziej chodzą do urzędów. Zamiast tego działają online. Przez internet zgłosili już narodziny niemal 61 tysięcy maluchów

Nie wiadomo, ile ze zgłoszonych online dzieci to dziewczynki, a ilu to chłopcy, wiadomo za to jedno, że rodzice doceniają ułatwienie, jakie daje im nasza e-usługa. A o tym, że tak jest – najlepiej mają świadczyć liczby.

Jak do tej pory rekordowym miesiącem pod względem liczby maluchów zgłoszonych online był lipiec. Wtedy rodzice bez wizyty w urzędzie zarejestrowali 4703 dzieci – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - W sierpniu pobiliśmy za to inny rekord. To wtedy zgłoszenia elektroniczne stanowiły 13,47 proc. wszystkich narodzin – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

W sumie od początku działania naszej e-usługi (a działać zaczęła 1 czerwca 2018 r.) rodzice dzięki niej zgłosili narodziny niemal 61 tysięcy nowych członków rodziny (a dokładnie 60 987). Tylko w tym roku (od początku stycznia do końca października) – 37 260 maluchów zostało zarejestrowanych online.

Co ważne, nasza e-usługa umożliwia nie tylko zgłoszenie narodzin dziecka, ale i załatwienie kilku innych spraw.

Na podstawie elektronicznego zgłoszenia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia oraz inne dokumenty – jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i – jeśli maluch został zameldowany – także zaświadczenie o zameldowaniu – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Wszystkie te dokumenty rodzice mogą dostać drogą elektroniczną - na skrzynkę ePUAP. Do wyboru mają także osobisty odbiór na poczcie lub w urzędzie – dodaje szef MC.

WAŻNE! Rodzice mają obowiązek zgłosić narodziny dziecka w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – np. lekarz lub położna. Przekaże ją do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) najpóźniej trzy dni od jej wystawienia.

Jak to się (cyfrowo) robi

Zgłoszenie online narodzin dziecka zajmuje tylko chwilę. Można to zrobić nawet przez telefon. Oto jak prosto można to zrobić.

Karta urodzenia wystawiona i przekazana do USC. Następnie, najpierw, należy zadecydować kto zgłasza dziecko - mama czy tata.

Rodzic, który będzie rejestrował malucha powinien mieć profil zaufany (drugiemu rodzicowi też się przyda…). Profil Zaufany przyda się w życiu jeszcze nie raz, choćby już do złożenia wniosku o 500+. Dzięki niemu można zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta oraz załatwić wiele innych spraw związanych z pojawieniem się dziecka na świecie.

Wszystkiego o profilu zaufanym dowiecie się na www.pz.gov.pl. Tam też można go założyć (całkowicie za darmo).

Profil zaufany założony – następny krok to wizyta na www.GOV.PL. Będąc tam zerknijcie w prawy górny róg strony. Znajdziecie tam wejście na Mój GOV. Kliknijcie i zalogujcie się profilem zaufanym. Po zalogowaniu wybierzcie e-usługę Zgłoszenie urodzenia dziecka.

Cały proces to tylko pięć prostych kroków

Krok 1: Oświadczasz, że jesteś rodzicem.

Krok 2: Sprawdzasz poprawność swoich danych oraz wprowadzasz dane drugiego rodzica.

Krok 3: Uzupełniasz dane dziecka.

Krok 4: Wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób odbioru dokumentów.

Krok 5: Sprawdzasz wszystkie informacje we wniosku i podpisujesz go profilem zaufanym.

…i gotowe!

W zgłoszeniu warto podać swój adres e-mail i numer telefonu – mogą się przydać gdyby kierownik USC potrzebował wyjaśnień. Zgłoś urodzenie dziecka – więcej informacji o naszej e-usłudze.

