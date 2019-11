Poczta Polska rozwija usługę: odbiór w punkcie

Poczta Polska dysponuje obecnie największą siecią click & collect, która umożliwia dogodny odbiór paczek w 12 tys. lokalizacji w ramach sieci Odbiór w Punkcie, tworzonej przez placówki Poczty Polskiej, sklepy Żabka, stacje PKN Orlen, kioski, saloniki prasowe Ruch oraz automaty paczkowe w placówkach pocztowych i Biedronkach, podała Poczta.

Rozwój sieci Odbiór w Punkcie wpisuje się w strategię spółki, która zakłada zwiększenie udziału w rynku KEP (kurier, ekspres, paczka), podano.

Możliwość odebrania przesyłki w wybranym miejscu, o dogodnej porze, przy okazji robienia zakupów, tankowania samochodu czy w ramach spaceru to odpowiedź na potrzeby klientów. Poczta Polska konsekwentnie rozwija sieć Odbioru w Punkcie. Dołączają do niej automaty paczkowe, z których można korzystać w wybranych placówkach pocztowych oraz sklepach Biedronka. Dziś kluczem do sukcesu na rynku w coraz większym stopniu staje się wygoda odbioru e-zakupów” - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej ds. sprzedaży Grzegorz Kurdziel, cytowany w komunikacie.

Obecnie co czwarta przesyłka jest obierana w jednym z punktów sieci Poczty Polskiej, a popularność tej formy dostawy stale rośnie. Po 9 miesiącach br. dynamika wolumenu przesyłek nadal utrzymuje się na poziomie ponad 220% w stosunku do roku ubiegłego.

W okresie przedświątecznym już co trzecia paczka będzie dostarczana do punktów odbioru i automatów paczkowych. Spółka udostępnia również klientom indywidualnym w każdej placówce możliwość nadania pocztowej przesyłki do odbioru w wybranym punkcie na terenie całej Polski, wskazano również.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,5 tys. placówek.