Firmy wciąż boją się zatrudniać niepełnosprawnych

Około 5 mln osób w Polsce boryka się z różnego rodzaju ograniczeniami mobilności czy percepcji – to ok. 12 proc. społeczeństwa, z tego ok. 3 mln. ma orzeczona niepełnosprawność.

Nie wszystkie osoby z ograniczeniami otrzymują prawne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Warto przy tym zwróć uwagę, że nawet będąc na emeryturze można mieć orzeczoną niepełnosprawność, bo starszy wiek nie wyklucza takiej możliwości.

Rządowy Program Dostępność nie mówi o osobach niepełnosprawnych, ale o wszystkich, którzy z różnych powodów maja ograniczone możliwości przemieszczania się i specjalne potrzeby tych osób staramy się rozwiązywać wykorzystując te doświadczenia, które w pokonywaniu barier wypracowały same osoby niepełnosprawne – mówi Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister pracy i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, który był gościem Wywiadu Gospodarczego w telewizji wPolsce.

Nie niepełnosprawność, ale specjalne potrzeby osób, które mają trudności w mobilności, powinny decydować o tym, by budować przyjazny architektonicznie świat w nie tylko w miejskiej przestrzeni.

Dobra sytuacja na rynku pracy jest szansą, by jak najwięcej osób, które chcą pracować a są ograniczone z powodu swej niepełnosprawności mogły zafunkcjonować na rynku pracy.

Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych, które zarejestrowały się w urzędach pracy jest rekordowo niskie wynosi 7,2 proc. Oczywiście nie każda osoba niepełnosprawna może sobie pozwolić na aktywność zawodową. Ale taka możliwość podjęcia pracy daje wielką przewagę w rehabilitacji, poczucie własnej wartości i niezależne życie – podkreśla wiceminister.

Według ekspertów zatrudnienie niepełnosprawnych jest w Polsce dwa razy niższe niż średnia UE.

Bardzo różnie liczy się osoby niepełnosprawne w różnych krajach . Jednak nie zmienia to faktu, ze ciągle aktywność osób niepełnosprawnych jest u nas niższa. I mamy tutaj duże możliwości - przyznaje Krzysztof Michalkiewicz.

PFRON uruchomił szereg programów związanych z zatrudnianiem z czego najnowszym jest „Aktywni Plus” , a w jego ramach „Stabilne zatrudnienie”.

Ciągle różnego rodzaju instytucje czy urzędy centralne nie spełniają wskaźnika zatrudnienia tych osób i ciągle płacą składki na PFRON. – zauważa gość programu.

Jest też inny pakiet w ramach „Aktywni Plus” o nazwie Praca-Integracja, w ramach którego podpisywane są umowy z największymi spółkami skarbu państwa m.in. z PKN Orlen, czy ostatnio PKO Bankiem Polskim.

Warto przy tym pamiętać, że w tym roku PFRON dysponuje on rekordowym budżetem 5,5 mld. zł, z czego większość , bo ponad 3,3 mld. trafia do firm zatrudniających niepełnosprawnych na różnych stanowiskach.

PFRON finansuje dostosowanie miejsc pracy, dodatkowe wyposażenie miejsca pracy, pod potrzeby konkretnej osoby, ale także dofinansowuje wynagrodzenia oraz proponuje cały szereg ulg dla tych firm, gdzie wskaźnik zatrudnienia jest odpowiednio duży.

