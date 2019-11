Wzrost polskiego eksportu to m.in. efekt globalizacji

Tempo wzrostu polskiego eksportu od lat znacząco przewyższa przyrost eksportu w skali globalnej. Ten dynamiczny wzrost związany jest m.in. z postępującą globalizacją i integracją światowej gospodarki - podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Jak poinformowało w czwartek MPiT w komunikacie, w latach 2010-2018 sprzedaż polskich towarów i usług za granicę w ujęciu dolarowym zwiększyła się o blisko 70 proc., a skali świata było to 33 proc. W efekcie, w 2018 roku udział eksportu z Polski w tym globalnym wyniósł 1,3 proc., czyli o 0,3 pkt proc. więcej niż w 2010 r. - podkreśliło ministerstwo.

W ocenie MPiT, ten dynamiczny wzrost związany jest m.in. z postępującą globalizacją i integracją światowej gospodarki.

Polska - korzystając z tych trendów - włącza się w międzynarodowe łańcuchy dostaw. Drugim, nie mniej ważnym powodem sukcesu polskich eksporterów jest to, że dysponują oni wymiernymi przewagami konkurencyjnymi. Są to: elastyczność działania, niższe koszty czy umiejętność szybkiego dostosowywania się do warunków, które panują na rynkach naszych tradycyjnych partnerów handlowych - uważa ministerstwo.

MPiT zauważyło, że w latach 2010-2018 rosła relacja polskiego eksportu do PKB - o ok. 15 pkt proc. - do 55 proc. Tymczasem w skali świata wzrost ten wyniósł niespełna 1 pkt proc. Pod tym względem plasujemy się wyraźnie wyżej niż duże kraje europejskie, takie jak: Niemcy, Wielka Brytania czy Francja - wskazano w komunikacie.

Polski eksport trafia do coraz większej liczby krajów.