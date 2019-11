Millennium całkowicie wchłonął Eurobank

W czasie przedłużonego weekendu 9-11 listopada odbyła się fuzja operacyjna Banku Millennium i eurobanku - ostatni po fuzji prawnej etap integracji. Od wieczora 10 listopada działają już bankowość internetowa i mobilna, BLIK oraz płatności przez internet.

12 listopada zostaną otwarte oddziały połączonych sieci banków pod marką Banku Millennium. Klienci dawnego eurobanku otrzymali w ten sposób dostęp do pełnej oferty Banku Millennium. Warto podkreślić, że nadal mogą korzystać ze swoich dotychczasowych, funkcjonujących w dawnym eurobanku, produktów i usług.

W drugiej połowie listopada rozpocznie się w mediach ogólnopolskich kampania wizerunkowa połączonego banku z udziałem Piotra Adamczyka i Radosława Kotarskiego.

Bank Millennium i eurobank rozpoczęły codzienną działalność operacyjną jako jeden bank. Oznacza to jedną markę, ofertę, system bankowości internetowej i mobilnej oraz oczywiście jedną sieć oddziałów, świadczącą obsługę o niezmiennie wysokiej jakości. Bezpośrednio w projekt integracji zaangażowanych było 1,000 osób. Prędkość, z jaką działamy sprawia, że nasza fuzja jest jedną z najszybciej przeprowadzonych na polskim rynku bankowym. Jest to zasługa wszystkich pracowników centrali w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu, oraz całej sieci placówek. Jako jeden zespół z radością witamy klientów pod marką Banku Millennium mówi Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium.

Klienci dawnego eurobanku otrzymali dostęp do pełnej oferty produktów i usług Banku Millennium. Jednocześnie mogą korzystać ze swoich obecnych produktów, które będą utrzymane w systemie Banku Millennium. Dzięki połączeniu banków zyskali większy wybór kart płatniczych, dostęp do szerokiej palety produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych, lokat strukturyzowanych, produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych. Mogą także skorzystać z atrakcyjnej oferty kredytu hipotecznego, pakietów usług dla zamożnych klientów (np. Prestige) czy też pełnej obsługi rachunków i kredytów małych i średnich firm. Mają możliwość dołączenia do programu rekomendacyjnego „Lubię to polecam”, w którym za polecanie Konta 360° lub Konta 360° Student można otrzymać atrakcyjne nagrody.

Klienci dawnego eurobanku mogą korzystać z nowoczesnego, przyjaznego serwisu bankowości internetowej Millenet i jednej z najlepszych aplikacji mobilnych na rynku, z rozbudowaną listą funkcji, w tym m.in. możliwością otwierania nowych produktów w pełni online.

Korzystanie z systemu Millenet umożliwia klientom dawnego eurobanku dostęp do płatności BLIK i przelewów BLIK na telefon (bez potrzeby podawania numeru konta odbiorcy) oraz w najbliższych dniach do płatności zbliżeniowych Apple Pay. Aplikacja mobilna banku Millennium umożliwi między innymi opłacanie przejazdów autostradą, biletów komunikacji miejskiej oraz parkingów w wybranych miastach Polski, zakup ubezpieczeń OC/AC i turystycznych. Do aplikacji zalogują się odciskiem palca i skorzystają w niej z tymczasowej blokady karty. W Millenecie założą także Profil Zaufany, który otwiera dostęp do szeregu usług e-administracji i złożą wnioski o świadczenia w programach 500+ i 300+. Mogą również obsługiwać online swój kredyt hipoteczny. Oprócz dostępu do podglądu kredytu, klienci mają możliwość wcześniejszej jego spłaty na dowolną kwotę i w dowolnym momencie, bez żadnych ograniczeń. Ponadto zmienią w trybie online datę spłaty raty.

DS