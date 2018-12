Faktura tylko dla paragonów z numerem NIP?

Wielkimi krokami nadchodzi chwila realizacji pomysłu Ministerstwa Finansów. Od 1 stycznia, zgodnie z nowymi przepisami, wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe jedynie wtedy, jeśli został zawarty na nim numer NIP nabywcy. Co musisz wiedzieć o planowanych zmianach? Zobacz najważniejsze kwestie!

Faktura do paragonu trudniejsza do uzyskania?

Prowadząc własną działalność i posiadając kasę fiskalną doskonale wiesz, że każdy klient ma prawo potwierdzenia zewidencjowanej na kasie fiskalnej sprzedaży fakturą. Co więcej, dokumentu tego typu może zażądać w terminie aż do 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym dokonano transakcji).

Nowe przepisy, które mają wejść od 1 stycznia 2019 roku, wprowadzą spore zmiany w tym zakresie. Ewidencjonując sprzedaż na kasie fiskalnej na rzecz nabywcy, który posiada numer NIP, będziesz mógł wystawić fakturę, ale tylko wtedy, gdy zostanie on zawarty na paragonie. Dziesięciocyfrowy kod, jaki posiadają przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, jest tutaj „przepustką” do możliwości wystawienia faktury. W praktyce zmiany dotkną nie tylko sprzedawców, którzy będą musieli zadbać o możliwość wpisania NIP na paragonie oraz uzyskania faktury bez ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej. Nowe zadanie, w postaci upewnienia się co do możliwości uzyskania faktury na podstawie paragonu, będzie także przed kupującym przedsiębiorcą. W świetle nowych przepisów warto pamiętać, aby od razu podczas zakupów firmowych poprosić sprzedawcę o fakturę bądź pamiętać o konieczności podania numeru NIP jeszcze przed wystawieniem paragonu.

Jako przedsiębiorca ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej zwróć uwagę, iż nowe przepisy będą dotyczyły wyłącznie podatników VAT (niezależnie od branży, w jakiej prowadzona jest działalność). Jeśli wystawiasz w większości przypadków faktury na osoby prywatne, możesz odetchnąć z ulgą - kwestia numeru NIP na paragonie nie będzie mieć tutaj żadnego znaczenia.

Jakie konsekwencje niedostosowania się?

Nie dostosujesz się do nowych przepisów i wystawisz jako sprzedawca fakturę do paragonu bez NIP? Ustawodawca przewiduje sankcję, a dokładniej karę finansową w postaci 100 proc. kwoty podatku VAT, wskazanego na źle wystawionej fakturze. Kary dosięgną także nabywców, który wystawioną niezgodnie z nowymi przepisami fakturę ujmą w ewidencji VAT.

Twórcy projektu nowych przepisów jasno podkreślają powód tego typu regulacji. Chodzi tutaj o zapobieganie nadużyciom w postaci wystawiania tzw. „pustych faktur”. To dokumenty, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Warto zauważyć, że nowe regulacje będą dotyczyły każdej z branż, co ma skutkować uszczelnieniem systemu podatkowego, a także zwiększeniem wpływów z VAT do budżetu państwa.