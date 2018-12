Windykowali dłużników, którzy nie byli dłużnikami

UOKiK uznał, że spółka One Debt Partners niesłusznie windykowała dłużników firmy PGT – znanej pod marką „Telefonia Polska Razem” - bowiem długi te powstały w wyniku naruszenia interesów konsumentów – informuje Urząd.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie windykacyjnej One Debt Partners, która nabyła wierzytelności od firmy PGT w lutym 2017 r. Zdaniem Urzędu windykator nie powinien kupować wierzytelności powstałych w wyniku oszukiwania klientów. PGT, która działała pod marką „Telefonia Polska Razem”, podszywała się pod dotychczasowego operatora, telefonicznie oferując zmianę warunków umowy. W rzeczywistości konsumenci podpisywali nowy kontrakt. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził, że PGT stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Czytaj także: Prawie 2 mln kary dla „Telefonii Polska Razem” za okłamywanie klientów

Spółka One Debt Partners nie powinna windykować wierzytelności, które powstały w wyniku nieuczciwych praktyk. Zgodnie z dobrymi obyczajami, nabywca wierzytelności powinien wcześniej dowiedzieć się, w jaki sposób powstały. Informacje o decyzji UOKiK dotyczącej PGT były powszechnie dostępne zarówno na stronie internetowej UOKiK, jak i w różnych serwisach branżowych i jeszcze przed zawarciem umowy pomiędzy spółkami w lutym 2017 – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Inną, kwestionowaną przez Urząd praktyką, jest to, że w treści wezwań do zapłaty windykator ostrzegał o tym, że zamierza przekazać dane - dotyczące zobowiązania - do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Nie informował przy tym, że dłużnik może się na to nie zgodzić. Ponadto – jak podkreśla UOKiK - takie ostrzeżenie pojawiało się nawet w przypadku, gdy łączna kwota zobowiązań wynosiła mniej niż 200 zł, co jest niezgodne z przepisami.

Urząd informuje także, że firma windykacyjna One Debt Partners wysyłała do konsumentów informacje o zakupie wierzytelności już po podjęciu czynności windykacyjnych oraz dochodziła należności pomimo, że wystąpiła z pozwem sądowym o ich zapłatę.