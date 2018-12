Uwaga na fałszywe SMS-y do klientów Alior Bank

Alior Bank opublikował ostrzeżenie dla swoich klientów przed wiadomościami SMS, w których przestępcy podszywają się pod komunikaty z Alior Banku

Ostrzegamy przed wiadomościami SMS, w których przestępcy podszywają się pod Alior Bank (jako nadawca wyświetlana jest nazwa „Aliorbank”) - taki komunikat opublikował Alior Bank na swojej stronie.

Są one rozsyłane przez przestępców i mają na celu pozyskanie danych logowania do systemu bankowości. Odbiorca jest w nich informowany o nieautoryzowanym dostępie do jego konta i konieczności potwierdzenia swojej tożsamości pod wskazanym odnośnikiem - ostrzega bank.

Bank informuje, że w razie podania danych pod wskazany adresem, należy niezwłocznie zmienić hasło do bankowości oraz skontaktować się z infolinią Alior Banku pod numerem 19 502.

