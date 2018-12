PFR stał się wspólnikiem spółki Nowe Jaworzno

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przystąpił do spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, realizującej w Jaworznie budowę bloku o mocy 910 MW – poinformował Tauron. Jest to efekt podpisanej 28 marca umowy inwestycyjnej.

Fundusz, będący stroną umowy inwestycyjnej, opłacił pierwszą transzę kapitału w wysokości 100 mln zł. W rezultacie tej transakcji Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych stał się wspólnikiem spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) realizującej budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

Domknięcie finansowania na budowę bloku węglowego w Jaworznie w trudnym otoczeniu regulacyjnym jest bez wątpienia dużym sukcesem. Jest również gwarantem zakończenia inwestycji, co nie byłoby możliwe bez efektywnej współpracy polskich podmiotów. Zaawansowanie budowy przekroczyło 85 proc. Obecnie trwają odbiory poszczególnych instalacji technologicznych do rozruchu oraz inne prace przygotowawcze do pierwszej synchronizacji bloku, która planowana jest w II kwartale 2019 roku. Oznacza to , że już niebawem projekt wejdzie w fazę finalizacji, by w 2019 roku blok mógł dostarczać energię do polskich domów i przedsiębiorstw – mówi Jarosław Broda, wiceprezes Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.