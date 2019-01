Poszukiwani chętni do przekopania Mierzei Wiślanej

Urząd Morski w Gdyni uruchomił przetarg na wykonanie robót budowlanych przy przekopie Mierzei Wiślanej. Szuka wykonawców samego przekopu, wraz ze śluzą i portem wewnętrznym oraz Wyspą na Zalewie Wiślanym- podał w środę inwestor, czyli Urząd Morski w Gdyni.

Uruchomienie przetargu na przekop zapowiedział ostatniego dnia 2018 roku minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W środę Urząd Morski w Gdyni zamieścił informację o przetargu na swoich stronach internetowych.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, chodzi o przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - Część I”.

Wskazała, że 31 grudnia 2018 roku ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - Część I” zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (na stronie TED) nastąpi do 5 dni od dnia przesłania ogłoszenia. Tego samego dnia ogłoszenie ukaże się również na stronie Urzędu, w zakładce zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro. Przewidywany termin otwarcia przetargu to marzec 2019 roku.

Jak podkreśliła Magdalena Kierzkowska, Urząd Morski w Gdyni jest w trakcie uzyskiwania kolejnych pozwoleń dla inwestycji. Przetarg, pomimo iż ogłoszony wcześniej, otwarty zostanie dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych do realizacji inwestycji pozwoleń.

Projekt planujemy ogłosić w 3 przetargach: pierwszy, który zgłoszono do publikacji 31.12.2017 r. - na wykonanie samego przekopu przez Mierzeję wraz ze śluzą i portem zewnętrznym oraz wyspą na Zalewie Wiślanym; drugi, w pierwszej połowie 2019 roku, na prace na rzece Elbląg polegające na obudowie brzegów oraz robotach czerpalnych; i na końcu trzeci, na roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym - w zależności od stanu zaawansowania budowy wyspy przewidujemy, iż nastąpi to za półtora do dwóch lat - poinformowała Kierzkowska.