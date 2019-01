GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne - poinformowała w niedzielę w popołudniowym komunikacie o stanie dróg Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie na sieci dróg krajowych pracuje 429 pojazdów do zimowego utrzymania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że według danych na godz. 16 wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

Lokalna śliskość występuje na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. Opady śniegu lub śniegu z deszczem występują na terenie całego kraju z wyłączeniem województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego. Opady mżawki lub przelotnego deszczu występują na terenie województwa wielkopolskiego.

Dyrekcja podała też prognozę pogody na najbliższe godziny.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie i południu także rozpogodzeniami. Miejscami w województwach zachodnich i południowych słabe opady śniegu, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -17 stopni C na terenach podgórskich Karpat i -16 stopni C na północnym wschodzie do -7 stopni C w centrum i 2 stopnie C na zachodnim wybrzeżu. Wiatr na ogół słaby, na południowym wschodzie początkowo umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych” - czytamy w przesłanym PAP komunikacie.