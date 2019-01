80 tys. firm zadeklarowało niższą składkę ZUS

Już ok. 80 tys. firm zarejestrowało się, jako „tzw. „mały podatnik” - powiedziała w poniedziałek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Przypominała, że termin składania wniosków upływa 8 marca.

Mamy informację, że do godz. 12.00 do oddziałów ZUS zgłosiło się już ok. 80 tys. przedsiębiorców, którzy zadeklarowali płacenie obniżonej składki ZUS - oświadczyła w poniedziałek minister.

Dodała, że proces rejestracji jest bardzo prosty i zachęcała do składania wniosków nawet tych właścicieli firm, którzy nie są pewni, czy spełniają kryteria dochodowe. Zapewniła, że do końca tego miesiąca każdy będzie mógł robić korektę i wyrejestrować się.

Pytana, czy termin rejestracji zostanie ustawowo wydłużony, powiedziała, że ministerstwo wspólnie z ZUS monitoruje cały proces, a ostateczna decyzja będzie należała do pana premiera Mateusza Morawieckiego.

Z tzw. małego ZUS, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody w ubiegłym roku nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 63 tys. zł.

Dzięki temu najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne adekwatne do swoich przychodów, a nie - jak dotychczas - w wysokości ponad 1.200 zł miesięcznie (łącznie ze składką na ubezpieczenie zdrowotne).

Przedsiębiorcy, którzy chcą mieć status „małego płatnika” muszą do 8 stycznia, zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia. Chodzi o kod „tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92, w przypadku osób będących na rencie z tytułu niezdolności do pracy”.

Rzecznik MŚP skierował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym wnioskuje o wydłużenie do końca stycznia 2019 br. możliwości skutecznego zawiadomienia ZUS o zmianie tytułu ubezpieczenia działalności.

Rozwiązanie to ma przynieść naszym przedsiębiorcom - jak wyliczył resort przedsiębiorczości i technologii - prawie 5,4 mld zł oszczędności w ciągu 10 lat.

Według szacunków MPiT z nowych przepisów skorzysta blisko 200 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Resort liczy ponadto, że nowe przepisy przyczynią się do ograniczenia szarej strefy.

Na podst. PAP