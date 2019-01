W Portugalii politycy sami idą do więzienia

Były portugalski minister młodzieży i sportu Armando Vara został zobowiązany przez sąd do stawienia się w więzieniu z powodu popełnionych czynów korupcyjnych. Polityk musi do środy zgłosić się do zakładu karnego w Evorze, by odbyć karę 4 lat pozbawienia wolności.

Jak powiedział we wtorek PAP Joao Batalha, dyrektor wykonawczy Transparencia e Integridade/Associacao Civica (TIAC), portugalskiej organizacji badającej korupcję, Vara został w 2014 r. skazany na pięć lat więzienia, ale jeden rok odsiedział już w areszcie.

Choć Vara został skazany w 2014 r., to robił wszystko, aby odwołać się do innych instancji. Sąd apelacyjny potwierdził wcześniejszy werdykt. W związku z tym, że wyrok Vary był niższy niż osiem lat, nie miał on już prawa odwołania się do Sądu Najwyższego. Teraz musi już iść do więzienia - dodał Batalha.

We wrześniu 2014 r. Vara został skazany na pięć lat pozbawienia wolności w procesie zwanym „Ukryta Twarz” za trzy potwierdzone przestępstwa wykorzystywania swoich wpływów. W tej jednej z największych afer korupcyjnych w Portugalii na kary od 4 do 17,5 lat więzienia skazanych zostało 11 przedsiębiorców i polityków.

Batalha przypomniał, że wraz z Varą muszą do środy stawić się w więzieniu w Evorze dwaj przedsiębiorcy spośród 11 osób skazanych w procesie „Ukryta Twarz”.

Armando Vara może jeszcze zostać skazany w innym procesie związanym z korupcyjnymi zarzutami stawianymi byłemu socjalistycznemu premierowi Portugalii Jose Socratesowi. Vara jest w tej sprawie podejrzewany o oszustwa podatkowe, korupcję i pranie brudnych pieniędzy.

Vara i Socrates przyjaźnią się od czasów, gdy wchodzili w skład socjalistycznych rządów Antonio Guterresa, obecnego sekretarza generalnego ONZ, sprawujących w Portugalii władzę w latach 1995-2002. Vara był najpierw wiceministrem administracji wewnętrznej, a następnie wiceministrem sportu i młodzieży, podczas gdy Socrates szefował resortowi ochrony środowiska. W 2000 r. Vara objął stery ministerstwa młodzieży i sportu.

Portugalski wymiar sprawiedliwości zarzuca Socratesowi fałszerstwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy i korupcję. Były premier Portugalii w latach 2005-11 w listopadzie 2014 r. został aresztowany, a następnie osadzony w więzieniu w Evorze na dziewięć miesięcy.

Na podst. PAP