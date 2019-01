Studiuj za darmo w Ameryce

Grupa LOTOS ufunduje 2-letnie stypendia na uczelni w Teksasie. Dwójka polskich studentów pogłębi swoją wiedzę z bezpieczeństwa energetycznego, dyplomacji i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Granty to podziękowanie i hołd dla zmarłego w listopadzie 41. prezydenta USA George’a H.W. Busha. Zgłoszenia można składać do 20 stycznia.

Stypendium obejmie 2-letnie studia magisterskie na kierunkach Master of International Affairs oraz Master of Public Service and Administration w The Bush School of Government&Public Service na Texas A&M University. To siódmy co do wielkości uniwersytet w Stanach Zjednoczonych. Grupa LOTOS pokryje wszystkie koszty studiów i utrzymania. Jest również możliwość, by na czas nauki do Stanów przenieść się z najbliższą rodziną. W uzasadnionych przypadkach taki pobyt także zostanie sfinansowany.

Ponadto, studenci, którzy wyjadą na stypendium im. George’a H.W. Busha, będą mieli zapewnione zatrudnienie w Grupie LOTOS po zakończeniu nauki.

Jakie warunki trzeba spełnić? Kandydaci muszą przygotować CV, pracę pisemną (maksymalnie 750 słów) na temat wybranego problemu gospodarczo-społecznego w Polsce wraz z propozycją rozwiązania i krótką, spójną prezentację (maksymalnie 4 slajdy), która będzie jej streszczeniem. Studenci mają obowiązek dołączyć też certyfikat testu GRE (Graduate Record Examination) lub GMAT (Graduate Management Admission Test) oraz certyfikat testów językowych – TOLES lub IELTS.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: stypendialotos@grupalotos.pl do 20 stycznia 2019 roku. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Stypendium im. George’a H.W. Busha to podziękowanie za zasługi 41. prezydenta USA w doprowadzeniu do upadku systemu komunistycznego w Polsce. W 2019 roku będziemy obchodzić 30. rocznicę tego wydarzenia. Grant nawiązuje też do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na stronie: www.bush.tamu.edu można zapoznać się z programem studiów w The Bush School of Government and Public Service. Pytania w sprawie stypendium można przesyłać na adres: stypendialotos@grupalotos.pl. A wszystkie szczegóły dostępne są na stronie: http://bit.ly/stypendiumLOTOSU.

