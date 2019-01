Miłośnik bunga bunga chce do PE

Były premier Włoch Silvio Berlusconi ogłosił w czwartek, że będzie kandydował w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wyjaśnił, że decyzję tę podjął z poczucia odpowiedzialności.

Podczas wizyty na Sardynii 82-letni Berlusconi oświadczył:

Wyjaśnił:

Postanowiłem kandydować, by zanieść do Europy mój głos, na rzecz Europy, która musi się zmienić, mieć wspólną obronę, by móc zasiąść do stołu z innymi światowymi potęgami militarnymi i podejmować decyzje w sprawie sytuacji wymagających analizy.

Nasza cywilizacja pochodzi z Grecji, z Rzymu, z tradycji judeochrześcijańskich. Jeśli ta Europa ulegnie osłabieniu, będziemy mieli świat z chińską potęgą na czele, która poza wszystkim chce też podbić Afrykę - mówił lider Forza Italia.