Restart programu Czyste Powietrze

Od poniedziałku 21 stycznia wznowiony zostanie nabór wniosków w programie antysmogowym Czyste Powietrze - poinformował w czwartek na konferencji prasowej prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk wyjaśnił, że przerwa w przyjmowaniu wniosków była spowodowana wprowadzeniem ulgi termomodernizacyjnej, a także „zdjęciem” opodatkowania z przyznawanej dotacji. Obie te kwestie zostały uwzględnione w programie - zapewnił.

Kowalczyk odnosząc się do ulgi podatkowej przypomniał, że beneficjent, który poniesie koszty termomodernizacyjne domu, wymiany pieca grzewczego, będzie mógł je wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

De facto uzyska z tego zwrot podatku - zaznaczył.

Przypomniał, że ulga podatkowa dotyczy udziału własnego.

Jeśli ktoś na przykład poniesie 53 tys. zł kosztów na termomodernizację, wymianę pieca i uzyska 30 proc. dotację, to ulga podatkowa będzie dotyczyła reszty, czyli 70 proc (…) Ulga podatkowa będzie zależała również od tego w jakim progu podatkowym są beneficjenci. Ci którzy są w drugim progu, to realnie odzyskają 32 proc. swoich nakładów. Natomiast ci w pierwszym 18 proc. - wyjaśnił minister.

W nowym regulaminie programu Czyste powietrze, grupa najzamożniejszych (rozliczających się za pomocą PIT), w której kwota średniego miesięcznego dochodu na osobę przekracza 1.600 zł, została podzielona na trzy podgrupy.

W przypadku osób zarabiających do 85.528 zł rocznie, dotacja będzie mogła wynieść do 18 proc. kosztów kwalifikowanych, a uzupełnienie do wartości dotacji wyniesie do 82 proc. w formie pożyczki. Osoby zarabiające rocznie od 85.529 do 125.528 zł mogą otrzymać do 15 proc. dotacji i do 85 proc. pożyczki. Zarabiający powyżej 125.528 zł rocznie będą mogli otrzymać pożyczkę do 100 proc. wartości dotacji.

Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Osoby rozliczające się za pomocą PIT-u i zarabiające: do 600 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie domowym będą mogli dostać do 90 proc. dotacji (do 10 proc. uzupełnienia w formie pożyczki); od 601 do 800 zł (dotacja do 80 proc., do 20 proc. pożyczka); od 801 do 1000 zł (do 67 proc. dotacji, do 33 proc. pożyczki); od 1001 do 1200 (do 55 proc. dotacji, do 45 proc. pożyczki); od 1201 do 1.400 zł (do 43 proc. dotacji, do 57 proc. pożyczki); od 1.401 do 1.600 zł (do 30 proc. dotacji, do 70 proc. pożyczki).

W przypadku osób nierozliczających się PIT-em jest to odpowiednio: do 600 zł miesięcznie (do 90 proc. dotacji, do 10 proc. pożyczki); od 601 do 800 zł (do 80 proc. dotacja, do 20 proc. pożyczka); od 801 do 1000 zł (do 70 proc. dotacja, do 30 proc. pożyczka); od 1.001 do 1.200 zł (do 60 proc. dotacji, do 40 proc. pożyczki); od 1.201 do 1.400 zł (do 50 proc. dotacji, do 50 proc. pożyczki); od 1.401 do 1.600 (do 40 proc. dotacji, do 60 proc. pożyczki); powyżej 1.600 zł (do 30 proc. dotacja, do 70 proc. pożyczka).

Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda dodał, że jeżeli koszt inwestycji będzie wyższy niż 53 tys. zł istnieje możliwość uzyskania dodatkowej, preferencyjnie oprocentowanej pożyczki na kwotę przekraczającą limit wsparcia - czyli 53 tys. zł.

Kujda zapewnił, że wojewódzkie fundusze ochrony środowiska kończą przygotowywać się do nowego naboru wniosków, by ten ruszył w poniedziałek 21 stycznia. Poinformował, że do końca ub.r. wpłynęło ponad 25 tyś. wniosków o pomoc finansową w termomodernizacji domu i wymianie pieca. Na dedykowanym portalu beneficjenta założono ponad 100 tys. kont.

Minister środowiska dodał, że kilkaset umów z beneficjentami zostało już podpisanych przez wojewódzkie fundusze. Podkreślił, że zwrot kosztów następuje dopiero po rozliczeniu inwestycji.

Szef resortu środowiska jak i prezes NFOŚiGW wskazali, że w miarę trwania programu, a ma on obowiązywać przez 10 lat, a także doświadczeń jakie będą wynikać z jego wdrażania, zapewne będzie on jeszcze modyfikowany.

Na podst. PAP