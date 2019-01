PWPW podwoiła wartość eksportu w 2018 roku

2018 rok był przełomowy dla działalności eksportowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. PWPW podwoiła wartość całego swojego eksportu w porównaniu do 2017 roku, umocniła także swoją pozycję na kluczowym dla siebie rynku Ameryki Południowej i Środkowej. Po raz pierwszy w historii wartość kontraktów PWPW z państwami Ameryki Południowej i Środkowej była wyższa niż wartość kontraktów z państwami w Europie.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – nadzorowana przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – pełni kluczową funkcję w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. PWPW produkuje druki zabezpieczone, takie jak banknoty, paszporty, wizy, znaczki, banderole akcyzowe, a także tachografy cyfrowe, karty ID oraz systemy IT służące do obsługi dokumentów identyfikacyjnych. Większość państw na świecie nie ma własnych, narodowych producentów druków zabezpieczonych oraz systemów IT związanych z bezpieczeństwem funkcjonowania systemów państwa, jakim dla Rzeczypospolitej Polskiej jest PWPW. Dlatego stworzone w PWPW najwyższej klasy rozwiązania są sprzedawane rządom innych krajów oraz ich bankom centralnym.

Większość kontraktów PWPW jest tajna. Mogę jednak powiedzieć, że w 2018 roku PWPW podwoiła wartość swojego eksportu w porównaniu do 2017 roku. Największe nowe kontrakty PWPW pozyskała w drugiej połowie 2018 roku w Ameryce Południowej i Środkowej, która jest strategicznym kierunkiem ekspansji międzynarodowej PWPW – podkreśla Janusz Kowalski, odpowiedzialny za eksport członek Zarządu PWPW.

Do sukcesów PWPW w 2018 roku należy realizacja kontraktów banknotowych dla Hondurasu, Paragwaju i Dominikany. W sierpniu PWPW podpisała z Banco de Guatemala największą od sześciu lat umowę na produkcję banknotów o nominałach 5 i 10 quetzali. Wyprodukowała również 170 mln sztuk banknotów dla Hondurasu oraz 55 mln sztuk banknotów dla Dominikany. PWPW zapewniła południowoamerykańskim klientom kompleksową usługę: od produkcji podłoża papierniczego we własnej papierni przez druk i konfekcjonowanie po dostawę.

Eksport jest dla PWPW strategicznym kierunkiem działania. Dlatego uważnie śledzimy światowe trendy technologiczne oraz nieustannie inwestujemy w rozwój parku maszynowego. To sprawia, że pod względem jakości oraz innowacyjności rozwiązań możemy konkurować z wiodącymi firmami z obszaru security printing. Od kilku lat działania PWPW w tym zakresie są skoncentrowane na krajach Ameryki Środkowej i Południowej. Możemy już śmiało powiedzieć, że PWPW zbudowała na tamtejszych rynkach silną markę – mówi Maciej Biernat, Prezes Zarządu PWPW.

Od ponad 10 lat na rynkach Ameryki Południowej i Środkowej PWPW cieszy się renomą i uznaniem jako stabilny, wiarygodny i rzetelny producent oraz dostawca produktów kluczowych dla funkcjonowania oraz bezpieczeństwa każdego państwa.

Po osiągnięciu tak znaczącej pozycji w regionie możemy sobie pozwolić na tworzenie produktów dedykowanych dla niego, takich jak opracowane przez nasze R&D podłoże syntetyczne preferowane przez klientów z Ameryki Południowej i Środkowej ze względu na wilgotny klimat. Każda dostawa nowego produktu na te rynki, z nowymi cechami czy zabezpieczeniami, pozwala nam na zdobycie doświadczenia i oferowania nowych, już sprawdzonych rozwiązań, również na rynku polskim – wyjaśnia Janusz Kowalski.

Drugim co do wielkości regionem, w którym PWPW prowadziła działalność eksportową, jest Europa. Głównymi odbiorcami były Litwa, Turcja, Francja i Portugalia.

Powodem do szczególnej satysfakcji było dla nas podpisanie wieloletniej umowy na dostawy elektronicznych paszportów i e-dowodów dla Islandii. Cieszy nas, że zostaliśmy docenieni przez państwo wysoko rozwinięte w dziedzinie technologii cyfrowych. Rozszerzamy także sprzedaż tachografów cyfrowych: w 2018 roku pozyskaliśmy nowe zamówienia dla Gruzji i Cypru, a kontynuowaliśmy współpracę w tym zakresie z Armenią i Azerbejdżanem – mówi Janusz Kowalski.

Perspektywicznymi dla PWPW rynkami są również Afryka i Azja. PWPW otrzymuje stamtąd dużo zapytań, zrealizowała już pierwsze kontrakty, takie jak np. produkcja banknotu kolekcjonerskiego dla Dżibuti w Afryce.

Sprzedaż zagraniczna jest dla PWPW jednym z najistotniejszych kierunków rozwoju. Wiele wysiłków wkładanych w działalność badawczo-rozwojową, inwestycje w rozbudowę parku maszynowego i rozwój systemów IT odbywa się głównie z myślą o eksporcie. Produkty i usługi PWPW są obecne na każdym kontynencie, a liczba klientów zagranicznych rośnie z roku na rok.

